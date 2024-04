La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco decisamente movimentato che ha riguardato Cristiano e Giulia. Quest’ultima è stata presa di mira da alcune dame del parterre, le quali hanno provato a smascherarla. Ecco cosa è successo.

Le accuse contro Giulia a Uomini e Donne

Nella puntata del 23 aprile di UeD ci sono state delle liti molto accese al Trono Over. Cristiano e Giulia si sono finalmente ritrovati, sta di fatto che hanno raccontato di essersi visti e di aver fatto la pace. Ad un certo punto, però, è intervenuta Jasna Amodei la quale ha provato a smascherare Giulia riportando un post che lei ha pubblicato sui suoi profili Instagram business.

Nello specifico, Jasna ha accusato la sua interlocutrice di aver pubblicato una foto di lei a centro studio a UeD scrivendo una didascalia che alludesse al fatto di essere soddisfatta di essere giunta nel programma e di aver raggiunto il suo obiettivo. La donna è stata molto attaccata anche da Aurora Tropea, la quale ha aggiunto che Giulia fa tutto in modo premeditato. Anche la pace con Cristiano pare sia giunta proprio poco prima della registrazione, in modo da avere qualcosa di cui parlare a centro studio.

Gianni Sperti indaga e cambia la versione

Giulia, dal canto suo, si è difesa dicendo che il post a cui si è fatto riferimento non avesse il significato attribuito da Jasna. Allo scopo di chiarire meglio la faccenda, allora, Gianni Sperti è andato a prendere il cellulare ed ha letto in diretta il post in questione. Leggendolo per intero, effettivamente, si è evinto altro. Giulia ha scritto delle cose generiche e personali che non sono sembrate compromettenti. Sia Gianni sia Maria De Filippi, infatti, hanno difeso Giulia.

Alla fine del blocco, poi, Cristiano ha deciso di far scendere una nuova dama venuta per lui dopo una frase di Giulia. Quest’ultima ha detto che, se lui avesse accettato di conoscerla, anche lei sarebbe uscita con altri uomini. Lui, allora, infastidito, l’ha fatta scendere.

Ernesto fa piangere Marianna, Daniele bacia Marika

Spaio poi per Ernesto Russo e Marianna. La donna è apparsa molto presa da lui, mentre il cavaliere ha detto di non essere molto coinvolto dalla donna. Lei è rimasta malissimo, sta di fatto che ha accusato il cavaliere che avrebbe potuto dirglielo prima, così le avrebbe risparmiato la noia di spostare degli appuntamenti di lavoro per incontrarlo. Maria, in seguito, ha chiesto alla donna come stesse, e lei è scoppiata in lacrime ammettendo di essere stata illusa e di esserci rimasta molto male.

L’ultimo blocco è stato dedicato a Daniele Paudice. Il ragazzo è uscito sia con Gaia sia con Marika, che ha baciato. In studio la prima si è molto arrabbiata. Marika ha sbottato contro la sua rivale che precedentemente l’aveva definita una ragazza da una notte e basta. Lui, invece, ha provato a placare gli animi dicendole che con Gaia è più frenato in quanto è una madre. Il tronista, poi, ha eliminato Valery che, prima di andare via, ha dato della ragazza facile a Marika. Quest’ultima, sentendosi un po’ attaccata, ha deciso di uscire dallo studio e Daniele non l’ha seguita.