Amici 23 è finalmente tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, lunedì 22 aprile 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra i ragazzi protagonisti dell’amatissimo talent? Nell’ultimo appuntamento con il serale, ben due concorrenti hanno dovuto abbandonare il programma: Lil Jolie e Gaia (dunque anche la sua sostituta, Aurora). Saranno state mostrate la cantante e la ballerina lasciare la casetta? E le reaction degli altri allievi alle eliminazioni ed alla puntata? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, Lil Jolie dopo l’eliminazione

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta proprio con ciò che è accaduto sabato sera, durante il quinto appuntamento con il serale. Con che cosa nello specifico? Con l’eliminazione di Gaia. Prima dell’eliminazione della ballerina però, alcuni compagni hanno potuto incontrare, in sala relax, Lil Jolie: Dustin, Petit e Martina. La cantante ha detto a Martina di vincere il programma. E’ stato fatto un recap dei momenti che Lil ha vissuto durante il suo percorso. Angela non ha ancora realizzato del tutto quello che è successo e sicuramente sentirà tanto la mancanza dei suoi colleghi ed amici. Questi ultimi credono che Lil sia unica e che nel futuro avrà tante soddisfazioni.

Il discorso di Gaia dopo l’eliminazione

Anche Gaia è stata eliminata, perdendo il ballottaggio contro Sarah, dove ha ballato Aurora al suo posto. Prima di lasciare la casetta, la ballerina ha voluto fare un discorso ai suoi compagni di avventura. Ha ringraziato Aurora. Ha detto a Sarah che è rimasta molto male per le parole della cantante e pensa che lei sia tanto dolce. Per questo spera che lei non dica più nulla del genere. A Sofia ha detto che ha una mentalità che va oltre ed ha imparato tanto da lei. Martina, per Gaia, è un’amica vera. La ballerina ha detto di ammirare Dustin per il suo coraggio. Ad Holden che è molto profondo nei suoi discorsi. A Marisol che hanno tante cose in comune, che le è stata vicino in tanti momenti difficili. A Petit che è sempre stato uno ‘di famiglia’, una persona buona e semplice.

A Christian, Mida, ha detto che è stato il suo primo fidanzato, la sua prima relazione. Lo ha ringraziato per tutto quello che le ha dato, a prescindere da come sono andate poi le cose. Spera che lui possa superare i suoi ostacoli e che i suoi sogni possano avverarsi.

Gaia ha salutato tutti i suoi compagni ed ha lasciato Amici.

Le reazioni alla quinta puntata

I ragazzi hanno commentato la quinta puntata del serale ed i giudizi arrivati.

Martina ha cantato Estranei a partire da ieri di Alessandra Amoroso. Malgioglio crede che l’abbia urlata mentre Michele Bravi le ha detto che dovrebbe mostrare altro, oltre alla voce. Martina in casetta ha detto che le canzoni fatte la rappresentano. Lo stile di Beyoncé, anche se è la sua cantante preferita, le è lontano. Martina è scoppiata a piangere perché teme che venga vista solo la sua voce. La sua paura è che sta facendo dei passi indietro invece di fare dei passi in avanti. L’allieva si sta buttando giù per via degli ultimi commenti ricevuti ed ha avuto il sostegno di Dustin e Sarah durante lo sfogo. Sarah ha detto che Martina era già preoccupata per questo fatto. Lei però crede che Martina emozioni e trasmetti tanto. Evidentemente i giudici vorrebbero vedere anche altro.

Sofia ha avuto dei commenti positivi anche da parte della maestra Celentano che ha riconosciuto i suoi miglioramenti. In casetta la ballerina ha detto che qualche mese fa la Celentano le dava dei giudizi molto negativi ed era penultima nella sua classifica. Non si aspettava le sue parole ed è molto felice di ciò che le ha detto la maestra.

Sarah ha ricevuto meravigliose parole da parte della sua prof, Lorella Cuccarini mentre lei era al ballottaggio. Sarah in casetta ha detto che è stato un commento bellissimo e sul palco le veniva da piangere ma si è trattenuta perché doveva mancare. Lorella l'ha sempre spronata e ha creduto in lei fin dall'inizio. Pensa che la Cuccarini sia stata sempre gentile con lei e queste parole, dette di fronte a tutti, fanno bene.

Dustin ha ricevuto un commento da parte di Giuseppe Giofré che non si è sentito preso dalla sua ultima esibizione. Il ballerino si chiesto come mai. Per lui il commento ha molto peso, in quanto Giuseppe è l'unico ballerino tra i giudici.

Marisol ha ricevuto bellissimi commenti dai giudici. La ballerina in casetta ha detto che in queste ultime ore si è data una svegliata e si sente molto spronata dai commenti positivi. Le insicurezze e le paure di essere eliminata però non mancano mai.

Sarah ha cantato per la prima volta il suo nuovo inedito Sexy amore magica . I suoi compagni le hanno fatto i complimenti mentre lei non ha avuto la percezione. Il pezzo parla di vivere la notte in modo spensierato e leggero.

Anche Mida ha cantato il suo nuovo pezzo, Que pasa . Ha apprezzato le reaction in studio. Il cantante si è detto molto gasato, per lui il brano riprendere il sound latino, delle sue origini. E' un pezzo che fotografa una scena, uno sguardo con una ragazza in discoteca.

ha cantato il suo . Ha apprezzato le reaction in studio. Il cantante si è detto molto gasato, per lui il brano riprendere il sound latino, delle sue origini. E’ un pezzo che fotografa una scena, uno sguardo con una ragazza in discoteca. Mida quando è stato a rischio eliminazione al ballottaggio, si è salvato contro Aurora e Sarah. Si è detto sorpresa, pensava di finire al ballottaggio finale. Per Petit Mida poteva aspettarsi di essere salvato. Mida però si sentiva molto teso ed aveva paura di andare a rischio proprio con Gaia. Il cantante ha detto che a quel punto lui si sarebbe auto-eliminato e lo aveva spiegato anche alla ex fidanzata. Petit ha avuto molto da ridire sulla reazione di Mida durante il salvataggio ed ha detto che non crede che il collega si sarebbe auto-eliminato.

I due sono finiti con il litigare e nella prossima puntata di Amici di domani andrà in onda la discussione. Nell’anticipazione già data alla fine del daytime di oggi, Petit ha ribadito a Mida che non crede che si sarebbe davvero autoeliminato per Gaia. Inoltre, Gaia è stata eliminata contro Sarah dunque, Mida avrebbe comunque potuto andare a casa al posto della sua ex ragazza…