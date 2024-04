Amici Serale, chi è stato eliminato nella quinta puntata

La 23esima edizione del Serale di Amici è arrivata alla sua quinta puntata, andata in onda nella serata di sabato 20 aprile. Uno degli appuntamenti sicuramente più attesi di questa edizione, a causa di un verdetto in bilico che ha tenuto il pubblico per tutta la settimana con il fiato sospeso.

La precedente puntata infatti, si era conclusa senza alcuna eliminazione, a seguito dell’indecisione del giudice Michele Bravi, che si era rifiutato di esprimere la sua preferenza tra le candidate al ballottaggio, Lil Jolie e Sarah. La proposta del cantante è stata quella di esibirsi nuovamente su dei brani scelti da lui stesso.

Amici Serale, chi è stato eliminato tra Lil Jolie e Sarah

La quinta puntata parte dunque, proprio dal punto in cui si era fermata. Le due cantanti Sarah e Lil Jolie si ritrovano sul palco a distanza di una settimana (nella registrazione avvenuta il 18 aprile) e si mettono nuovamente alla prova con le loro esibizioni. Dopo le performance musicali, il parere del giudice arriva puntuale e decreta la vittoria di Sarah. É, dunque, Lil Jolie che deve salutare per sempre la scuola di Amici, tra la tristezza di pubblico e compagni di avventura.

Amici Serale, le sfide della quinta puntata

Chiuso il capitolo della prima eliminazione, si entra nel vivo della nuova gara, che prende il via con la classica prima manche. A scendere in campo per prime, sono le squadre capitanate da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Perdono la manche i Cucca-Lo, che vedono così finire al ballottaggio la ballerina Sofia ed il cantante Mida. Sono i giudici a decidere di salvare in questo caso Sofia e mandare quindi alla sfida finale Mida.

Si passa poi alla seconda manche che vede Zerbi e Celentano chiamare in sfida Anna Pettinelli e Raimondo Todaro con i loro ragazzi. Anche in questo caso se la cavano i Zerbi-Cele e vedono finire al ballottaggio gli allievi degli avversari: la cantante Martina e la ballerina Aurora (entrata per sostituire Gaia infortunata). I giudici decidono di salvare Martina e mandano al ballottaggio finale Aurora.

Nella terza manche invece, i Zerbi-Cele chiamano in sfida i Cucca-Lo. La serata si conferma vincente per Zerbi e Celentano, che riescono per la terza volta a salvare i propri allievi. Il ballottaggio vede questa volta Sarah e Sofia. La ballerina viene salvata dai giudici, mentre è Sarah a doversi contendere il posto nella scuola con Mida e Aurora.

Amici Serale, il guanto di sfida dei prof

Tra una sfida e l’altra, come sempre si è allentata la tensione durante il momento del guanto di sfida che vede protagonisti i professori. Per la quinta puntata Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno scelto le note di un flamenco per la loro esibizione, mentre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno portato un pezzo di West Side Story. Come sempre, la performance che fa ha fatto divertire maggiormente il pubblico è stata quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici Serale, gli ospiti della quinta puntata

L’emozione delle manche ha lasciato posto anche all’intrattenimento. La fascia comica è stata affidata nella quinta puntata nuovamente a Barbara Foria, che con il suo monologo ha sollevato gli animi di pubblico e giudici, completamente conquistati dalla sua simpatia. Per quanto riguarda la musica invece, Maria De Filippi ha scelto di accogliere il cantante Enrico Nigiotti, che si è esibito con il suo nuovo singolo “Occhi grandi” e con l’occasione è stato premiato con il disco d’oro per “Cenerentola”.

Amici Serale, chi è stato eliminato nella quinta puntata

Dopo l’eliminazione di Lil Jolie, i telespettatori hanno atteso con ansia il secondo responso della serata. I tre ragazzi finiti al ballottaggio finale, Mida, Aurora e Sarah, si sono sfidati per scoprire chi di loro avrebbe dovuto abbandonare la scuola. Il primo ad essere salvato è stato Mida, mentre le ultime a giocarsi la permanenza ad Amici sono state Sarah e Aurora con Gaia di cui aveva fatto le veci.

Maria De Filippi ha atteso in casetta le ragazze, comunicando come sempre il verdetto lontano dallo studio. Ad uscire dal talent show è Gaia, che comunque riceve come consolazione un’interessante opportunità lavorativa in Portogallo.