Sul finire della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Greta Zuccarello ha confessato che alcuni naufraghi avessero infranto il regolamento nei giorni passati. Vladimir Luxuria, così, ha provato a fare luce sulla faccenda, ma l’unico a confessare l’illecito è strato Pietro Fanelli. La conduttrice ha rimandato la questione ad un secondo momento ed ha ammesso che, una volta rientrati sulla spiaggia, i concorrenti avrebbero trovato un comunicato dello Spirito dell’Isola nel quale fosse annunciato il provvedimento preso. Nel daytime di oggi del reality show, dunque, c’è stato l’epilogo.

Pietro Fanelli punito per aver infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi

Un concorrente ha rubato del cibo allo staff dell‘Isola dei Famosi, lo ha mangiato e poi lo ha offerto ad alcuni compagni d’avventura. Il nome dell’artefice di questo gesto non è saltato fuori, almeno non in maniera esplicita. L’unico a dirsi colpevole, ammettendo di aver attinto al cibo rubato, è stato Pietro Fanelli che, tuttavia, non ha voluto fare la spia svelando il nome del “ladro”.

Dopo la puntata, poi, i concorrenti sono tornati sulla loro spiaggia ed hanno trovato il comunicato dello Spirito dell’Isola nel quale era presente la punizione. Poiché Pietro Fanelli ha infranto il regolamento del programma, per cinque giorni avrà diritto alla metà della porzione di riso che spetta ai concorrenti, ovvero, 20 grammi anziché 40. Sarà compito del leader verificare che non siano fatti imbrogli.

Altri colpevoli: Alvina e Khady fanno delle confessioni, Daniele spiazza tutti

Successivamente, poi, lo Spirito dell’Isola ha esortato gli altri colpevoli di questa infrazione ad assumersi le proprie responsabilità, proprio come ha fatto Pietro, e ad essere puniti al suo stesso modo. A quel punto, allora, tra i naufraghi si è aperto un dibattito volto a capire meglio la situazione. La contessa Alvina Verecondi Scortecci ha ammesso che anche a lei fosse stato offerto del cibo, tuttavia, trattandosi unicamente di riso, lei lo ha rifiutato. La donna, però, ha ammesso che, se le fosse stato offerto altro, come un cioccolatino, sicuramente lo avrebbe preso.

Khady Gueye, invece, ha rivelato di aver mangiato il riso rubato che le è stato offerto. Questa confessione ha scosso un po’ gli animi. Durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, infatti, la ragazza aveva ammesso di avere la coscienza pulita sulla faccenda, anche durante un colloquio con Vladimir Luxuria. A quanto pare, però, ha mentito spudoratamente. Pietro Fanelli, ormai già punito, si è sentito libero di confessare tutto ciò di cui si è nutrito irregolarmente, ovvero: riso, una patatina fritta, un pezzo di carne e un pomodoro. Infine, Daniele Radini Tedeschi, durante un confessionale, ha ammesso di sapere per certo chi sia stato il ladro. L’uomo non ha voluto fare il nome, tuttavia, ha rivelato che si tratta di una persona che si è sempre detta ligia alle regole e ai dettami da leader. Che sia proprio il leader Samuel Peron?