Giovedì 18 aprile è andata in onda su Canale 5 quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Gli animi dei naufraghi iniziano a scaldarsi, mentre le prove decretano chi va al televoto e chi diventa leader. Tanti gli argomenti che sono stati affrontati durante la serata, uno su tutti quello sull’espulsione di Francesco Benigno.

Dopo una breve permanenza sull’Isola, l’attore è stato espulso per comportamenti ritenuti scorretti, ma ne è nato un caso mediatico che ha fatto discutere il web. Lo stesso Benigno ha pubblicato una serie di video in cui raccontava di essere stato estromesso dal gioco ingiustamente, una questione a cui Vladimir Luxuria ha risposto con poche e dirette parole: “Non mostriamo le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”.

Isola dei Famosi, il Rito della Salvacion e la prova leader

Come di consueto, uno dei primi momenti salienti della puntata è stato il Rito della Salvacion, con il quale Elenoire Casalegno ha lasciato scoprire al pubblico quali dei quattro naufraghi nominati hanno ottenuto il minor numero di voti. Finiscono a rischio eliminazione Artur e Daniele, che si sfidano nel duello dei legnetti, mettendo alla prova la velocità e la cultura. Ad avere la meglio alla fine è Daniele, mentre Artur viene sconfitto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Si passa alla prova leader, che questa volta viene svolta in coppie. I naufraghi devono tenersi per mano su basi piantate in mare che si allontanano, cercando di resistere il più possibile. Vincono Samuel e Matilde, che si aggiudicano così la possibilità di giocarsi la vittoria alla prova del fuoco. Anche nella quarta puntata a diventare leader della settimana è Samuel Peron.

Isola dei Famosi, la prova immunità e le nomination

A cambiare nuovamente le dinamiche arriva la nuova prova immunità. A trionfare è Pietro, che viene invitato a scegliere qualcuno a cui donare un’altra immunità. La decisione del poeta ricade sull’amico Daniele. Entrambi i naufraghi sono stati protagonisti durante la puntata di pesanti attacchi, accusati di uno scarso contributo al gruppo nella sussistenza, ma si mostrano determinati ad andare avanti nel loro percorso.

Anche Marina Suma è immune a causa dell’infortunio subito nella precedente puntata. Le nomination vedono finire direttamente al televoto ben cinque naufraghi: Khady, Maite, Artur, Peppe e Albina. Quest’ultima è stata scelta dal leader Samuel Peron.

Isola dei Famosi, chi è stato eliminato

Dopo la prima parte della quarta puntata è stato chiaro al pubblico che si trattava di una serata non eliminatoria. La Prova della Salvacion ed il successivo duello che ha visto scontrarsi Artur e Daniele infatti, non hanno portato ad alcuna eliminazione tra i quattro naufraghi che erano in nomination.

Al contrario, Artur, risultato sconfitto da Daniele, si è guadagnato un passaggio diretto alla nomination della quarta puntata, andando così al televoto con gli altri naufraghi che si sono aggiunti successivamente.

Isola dei Famosi, nuovi naufraghi e polemiche

Tra le sorprese della quarta puntata, è stato presentato l’ingresso di due nuovi naufraghi. Si tratta di due personaggi “nip”, Rosanna Lodi, originaria di Sant’Agata Bolognese e appassionata di cucina, e Sonny Olumati, coreografo di origine nigeriana. I due vivranno su Playa Segreta in compagnia di Edoardo Stoppa, che è stato inviato per una missione speciale: li aiuterà a costruire un’imbarcazione su cui partire per raggiungere gli altri.

La serata non è stata esente da forti polemiche. Uno dei casi che hanno fatto maggiormente discutere è stato il presunto furto di cibo da parte di alcuni naufraghi. É stata Greta ad accusare Pietro, il quale ha ammesso la sua colpa ma ha tirato in ballo altre persone senza farne il nome, spiegando che hanno approfittato tanto quanto lui. Non resta che seguire gli appuntamenti in daytime per scoprire ulteriori sviluppi.