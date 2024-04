Un nuovo infortunio ad Amici 23? Domani sera, sabato 20 aprile 2024, andrà in onda una nuova puntata del serale. Puntata che è già stata registrata durante la giornata di ieri. Dopo l’infortunio di Gaia, anche qualcun altro sembra essersi fatto male. Scopriamo di chi si tratta e che cos’è successo.

Amici 23, Aurora si è infortunata?

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Aurora Ranvestel, tornata ad Amici per sostituire Gaia, ballerina costretta ad uno stop di tre settimane a causa di un infortunio. Raimondo Todaro è riuscito a trovare questa soluzione, fa ballare Aurora al posto di Gaia, fino a che la concorrente ufficiale del talent non potrà esibirsi nuovamente. Ma se Aurora verrà eliminata, di conseguenza verrà eliminata anche Gaia. Il problema però è che chi è stato presente alla registrazione della quinta puntata del serale, ha assistito ad una scena preoccupante…

Aurora si stava esibendo in una delle sfide per cercare di portare il punto alla squadra dei Petti Mondo quando, danzando, si è fatta male. Pare che la ballerina abbia accusato un problema al piede ma, per fortuna, sembra stare bene. L’infortunio potrebbe essere escluso principalmente per il fatto che dopo l’episodio Aurora ha continuato ad esibirsi con altre coreografie. Dunque non dovrebbe essere nulla di compromettente. Sicuramente sui social si è scatenata la polemica, oltre che l’ironia. Se anche Aurora si fosse infortunata, cosa sarebbe accaduto a questo punto? Todaro e la produzione del programma avrebbero pensato a far intervenire una sostituta per la sostituta?