Ieri è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, ricca di colpi di scena e imprevisti. Tra di essi c’è stato, soprattutto, l’infortunio di Marina Suma, che è stata costretta ad allontanarsi dal resto del gruppo per sottoporsi ad accertamenti approfonditi. Dopo la messa in onda della puntata, i naufraghi sono tornati su Playa Espinada, e lì hanno iniziato a confrontarsi in merito alle mansioni da svolgere. Questo ha portato alla nascita di nuovi dissapori.

Pace fatta tra Francesco e Peppe all’Isola dei Famosi

Dopo il pesante screzio che c’è stato all’Isola dei Famosi tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli, i due protagonisti hanno deciso di fare la pace. Nel daytime andato in onda oggi su Canale 5, infatti, è stato mostrato il filmato con il chiarimento tra i due protagonisti. Entrambi si sono resi conto di aver esagerato nei toni e nelle parole. Tutti e due, però, sono adulti, e sono perfettamente in grado di venirsi in contro e ridimensionare la situazione. Il tutto, dunque, si è riassunto in un bell’abbraccio tra i due.

Dopo il chiarimento, poi, entrambi si sono sfogati con gli autori del programma ed hanno esternato i loro punti di vista. Peppe ha ribadito che per lui, dopo aver parlato con Francesco, la questione è del tutto chiusa ed archiviata. Benigno, dal canto suo, ha dichiarato che il problema principale tra loro sia scaturito da una mancanza di comprensione reciproca. Resisi conto della cosa, dunque, hanno deciso di porvi rimedio.

Nuove liti all’Isola a causa delle mansioni da svolgere

Al termine della puntata, poi, in Honduras era ancora giorno, sta di fatto che i concorrenti si sono recati sulla spiaggia per ripartirsi i nuovi compiti da svolgere. Il leader della settimana è Samuel Peron, il quale è riuscito a battere Greta Zuccarello nella prova del fuoco. Il protagonista, dunque, ha iniziato a dare un po’ di direttive utili all’organizzazione delle cose da fare.

Non tutti i naufraghi, però, si sono mostrati particolarmente partecipativi. Proprio per tale motivo, in men che non si dica, il clima sereno che era stato raggiunto dopo la pace tra Francesco e Peppe, è stato subito dissipato. Stando a quanto emerso dal sito ufficiale del reality show, pare proprio che altri concorrenti abbiano iniziato a discutere in maniera molto animata.