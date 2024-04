Le tensioni si fanno sempre più aspre all’Isola dei Famosi, eppure sono trascorsi solamente pochi giorni da quando i nip e i vip hanno iniziato a condividere la stessa spiaggia. In queste ore, a rendere il clima ancora più incandescente di quanto non faccia già il cocente sole dell’Honduras ci ha pensato Peppe Di Napoli. Ecco cosa è successo.

Scontro di fuoco tra Peppe e Francesco all’Isola dei Famosi

L’arrivo sull’Isola die Famosi di Francesco Benigno ha creato non pochi malumori. Prima, l’attore si è scontrato con Maitè Yanes, mentre adesso ha avuto una lite particolarmente accesa con Peppe Di Napoli. Tutto è partito da alcuni ricci di mare. Francesco ieri si è cimentato nella loro apertura, ed ha finito per ferirsi le mani. Proprio per tale ragione, oggi si è recato da Peppe chiedendogli se potesse farlo lui.

La risposta del pescivendolo, però, è stata alquanto dura e perentoria. Quest’ultimo, infatti, si è subito rifiutato, ed ha ammesso che anche lui ha cucinato per alcune volte di fila e non ha mai chiesto agli altri di farlo per lui. I toni si sono esasperati nel giro di poco tempo, sta di fatto che il napoletano ha sbottato dicendo che si sarebbe alterato quanto volesse in quanto Francesco non fosse proprio nessuno.

La situazione degenera, intervengono altri naufraghi

I due, poi, successivamente, hanno continuato a sfogarsi sia con gli autori sia con gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi. Francesco si è limitato a dire di aver chiesto solo una cortesia al compagno d’avventura. Peppe, invece, ha ammesso di non aver tollerato il tono saccente e supponente del suo interlocutore, per questo ha sbottato contro di lui.

Di Napoli, inoltre, ha accusato il nuovo arrivato di essere giunto sull’Isola solamente per recitare e per rompere le scatole agli altri compagni. Secondo Peppe, Francesco è anche rozzo. La situazione è degenerata, al punto che sono intervenuti altri protagonisti. Khady Gueye, ad esempio, ha invitato i due a calmarsi e a non dare questo brutto esempio considerando che entrambi hanno anche una certa età. Il clima tra i due, però, è rimasto molto teso.