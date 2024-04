I naufraghi dell’Isola dei Famosi, dopo tante peripezie, sono riusciti finalmente ad appiccare il fuoco. La gioia provata da tutti è stata naturalmente estrema, in quanto d’ora in avanti potranno mangiare. Ad ogni modo, prima di arrivare a questo traguardo, non sono mancati gli screzi e gli scontri. Ecco cosa è successo.

Liti infuocate tra Francesco e Maitè all’Isola dei Famosi

Nell’ultimo daytime dell‘Isola dei Famosi, i naufraghi sono stati impegnati nell’accendere il fuoco. Il principale addetto a questo incarico è stato il leader di questa settimana, ovvero, Edoardo Stoppa. Quest’ultimo ha iniziato a soffiare sulla piccola scintilla riuscita a creare quando, ad un certo punto, Francesco Benigno è intervenuto ed ha iniziato a soffiare anche lui.

Il concorrente, però, pare abbia soffiato in maniera troppo forte, al punto da far spegnere la lieve fiammella che si stava accendendo, rendendo il lavoro degli altri assolutamente vano, Maitè Yanes è apparsa furiosa, sta di fatto che ha sbottato contro il nuovo arrivato sia in un confessionale con gli autori sia con lui di persona. In tale occasione, la donna gli ha detto che avesse commesso un grave errore. Lui si è difeso dicendo che non potesse soffiare solo Edoardo, altrimenti gli sarebbe girata la testa. Francesco ha accusato Maitè di voler fare l’esperta senza sapere nulla. Queste parole hanno innervosito ulteriormente la donna, che ha sbottato dicendo di non sentirsi un’esperta, semplicemente lei si dà molto da fare sull’isola a differenza di altri.

Lo sfogo di Maitè con la produzione, e fuoco sia!

Il clima tra Francesco Benigno e Maitè Yanes è stato piuttosto teso. Diciamo che tra i due non è mai corso buon sangue sin dal primo momento. Ad ogni modo, in un confessionale successivo con gli autori, la donna si è continuata a sfogare dicendo di credere che l’attore stia facendo di tutto per provocare gli altri e creare delle discussioni.

Ad ogni modo, al di là di tutto, la cosa importante è che i concorrenti siano riusciti ad appiccare il fuoco. Prima di dare l’annuncio a tutti gli altri, però, i protagonisti impegnati in questa attività hanno preferito attendere che il tutto si consolidasse, in modo da non creare false speranze. Per fortuna, tutto è andato come doveva.