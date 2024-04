Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, la quale è stata registrata la scorsa settimana, ma è andata in onda solo questo pomeriggio. In tale occasione, i due hanno parlato della loro storia, dei progetti futuri e di tanto altro dose anche molto toccanti. Ecco cosa hanno detto.

I tasti dolenti di Brando e Raffaella: confessioni a Verissimo

La relazione tra Brando e Raffaella sta procedendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne, sta di fatto che ieri i due hanno festeggiato anche il loro primo mese di fidanzamento. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, i due hanno raccontato il loro amore. I due stanno facendo un po’ fatica ad incontrarsi a causa della lontananza, ma questo aumenta ancora di più i loro sentimenti reciproci.

Brando ha ammesso di aver capito di volere Raffaella durante l’esterna trascorsa a Napoli, cosa su cui si è trovata d’accordo anche la ragazza. In seguito, poi, i due sono entrati un po’ più su faccende personali. Sia Brando sia Raffaella hanno i genitori separati ed hanno dei rapporti un po’ contraddittori con i loro rispettivi papà. Specie Ephrikian è stato il più provato nel parlare della faccenda. Il ragazzo ha ammesso che dopo la separazione, il rapporto con suo padre si è sgretolato. Brando prova un vuoto incolmabile in quanto sente la mancanza della figura paterna. Ci sono anche periodi in cui i due non si sentono anche per un anno intero. Raffaella, invece, ha un rapporto un po’ meno conflittuale, anche se non sente minimamente di paragonare la figura di sua madre a quella di suo padre.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Sorpresa per i due ex di Uomini e Donne e paure

Dopo aver parlato di questo, infatti, la Scuotto ha ricevuto un videomessaggio di sua madre, la quale si è detta felicissima per la relazione che ha instaurato con Brando. Anche quest’ultimo ha ricevuto un videomessaggio dalla sua mamma. La donna ha fatto leva soprattutto su quanto sia grata alla vita per aver avuto un figlio esemplare come Brando. Entrambi i ragazzi sono apparsi davvero molto emozionati.

Per il loro futuro, entrambi i protagonisti hanno ammesso di volersi vivere il momento, senza fantasticare troppo e tenendo sempre i piedi saldi per terra. La loro titubanza, molto probabilmente, è dovuto soprattutto alle esperienze di vita che hanno vissuto, che lo hanno portati ad indurirsi e a costruirsi una corazza onde evitare di essere feriti di nuovo.