È trascorso già un mese da quando Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Era lo scorso 12 marzo quando il tronista si decise a compiere la sua scelta, dopo tanti momenti altalenanti e numerose titubanze. Alla fine, però, l’amore ha trionfato. Come stanno, dunque, i due piccioncini a distanza di 31 giorni dall’inizio della loro relazione? Ecco cosa hanno fatto.

La dedica di Brando a Raffaella per il loro primo mese da fidanzati

Quest’oggi Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto festeggiano il loro primo mese di relazione da quando hanno lasciato Uomini e Donne. Purtroppo, a causa della lontananza, i due ragazzi non riescono a trascorrere l’uno al fianco dell’altra tutto il tempo che desidererebbero.

Come detto dall’ex tronista di UeD, proprio in occasione di questo giorno speciale, la distanza non è mai abbastanza quando tra due persone c’è un legame così forse ed importante. A tal proposito, il ragazzo ha ammesso che il tempo al fianco di Raffaella vola più del normale, anche perché quando si sta bene con qualcuno, il tempo passa sempre troppo in fretta.

Le parole di Raffaella e l’intervista a Verissimo

Anche Raffaella Scuotto ha deciso di fare una dedica a Brando in occasione del loro primo mese insieme. La giovane ha condiviso un video in cui è immortalato lui, e al di sotto c’è una frase. L’ex corteggiatrice ha definito Brando come “casa sua”.

Parole molto forti ed importanti che lasciano presagire la presenza di un sentimento molto serio. I due, purtroppo, in questo giorno speciale non sono insieme, in quanto si sono dovuti distaccare a causa dei loro impegni e sono tornati nelle loro città, anche per questo forse si sono mandati delle dolci parole via social. Sabato prossimo, però, il pubblico da casa potrà nuovamente vederli insieme, in quanto la coppia sarà ospite a Verissimo. L’intervista è stata registrata la scorsa settimana, e sarà trasmessa su Canale 5 il 13 aprile a partire dalle 16:30 circa.