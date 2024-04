Nell’avvincente e complesso percorso del famoso show televisivo Pechino Express, detto La Rotta del Dragone, si presenterà giovedì 11 aprile un episodio destinato a sconvolgere gli equilibri tra le coppie in gara.

Pechino Express: La Rotta del Dragone – sesta tappa, arrivano “i Lumaconi”!

La prossima tappa del viaggio affascinante ed estenuante di Pechino Express, lungo la Rotta del Dragone, è destinata a causare un’autentica rivoluzione tra le coppie ancora in competizione. Questo episodio, previsto per stasera, giovedì 11 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, promette di sconvolgere gli equilibri precariamente instaurati.

Lo show Sky Original, prodotto da Banijay Italia e guidato dalla regia avveduta di Costantino Della Gherardesca e dell’inviato Fru, raggiunge il punto cruciale della sua corsa nel Laos. Un tragitto di 420 chilometri, da Luang Prabang al traguardo di Vientiane, separa le coppie dall’ambito biglietto per lo Sri Lanka, terzo e ultimo Paese di questa avventura.

Le sei coppie ancora in gara – I Caressa, I Pasticcieri, I Fratm, Le Amiche, Italia Argentina e Le Ballerine – dovranno affrontare una tappa intensa e ricca di colpi di scena. Il primo, e non da poco, sarà messo in atto da Costantino e Fru: le coppie verranno scombinate, costringendo ogni viaggiatore a perdere il proprio compagno di avventura e a dimostrare di poter dare il massimo anche senza il supporto abituale.

Con le nuove formazioni, i concorrenti si sfideranno in prove intermedie particolarmente difficili, anche a causa della necessità di verificare la sintonia tra i nuovi compagni di viaggio. La sesta tappa, prevista per oggi, giovedì 11 aprile, alle 21.15, promette vedute mozzafiato e sorprese inaspettate.

A rendere ancor più intrigante la competizione, l’arrivo di una nuova coppia, i “Lumaconi”, composti da Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola. Il loro ruolo sarà totalmente imprevisto, al pari della prova più temuta di tutto il viaggio, quella dei Sette Mostri. Qui, le coppie dovranno affrontare una ruota con sette alimenti lontani dalle abitudini culinarie occidentali ma perfettamente inseriti nella tradizione locale.

Il traguardo della tappa è in vista, ma l’ultimo verdetto, come sempre, verrà decretato dalla temuta busta nera. Sarà questo il momento che definirà se la tappa sarà eliminatoria o meno. La questione che rimane in sospeso è: chi riuscirà ad aggiudicarsi il biglietto più importante, quello per lo Sri Lanka?