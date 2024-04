Proseguono le faticose avventure dei concorrenti di Pechino Express, giunti alla loro quinta tappa dopo aver affrontato le sfide del Vietnam del Nord. Il viaggio delle coppie rimaste in gara riparte questa volta da un nuovo Paese da scoprire, il Laos, ricco di storie, culture e paesaggi. Questo secondo percorso degli esploratori prevede un totale di 263 chilometri, che si estendono da Muang Xai a Luang Prabang, Patrimonio UNESCO dell’Umanità.

La nuova puntata condotta da Costantino della Gherardesca in collaborazione con Fru, è andata in onda giovedì 4 aprile alle ore 21.15 su Sky Uno ed ha permesso ai telespettatori di scoprire se una delle coppie è stata eliminata dal gioco.

Cosa è accaduto nella tappa precedente: tensioni ed eliminati

Il reality show è entrato ormai nel vivo della gara, tra passaggi strappati all’ultimo minuto e speranze di trovare riparo per la notte. A rendere più tortuoso il percorso delle coppie di Pechino Express, si è aggiunto nella tappa finale del Vietnam anche il fattore pioggia, che ha contribuito a scatenare forti momenti di tensione. Uno su tutti quello di Fabio Caressa, che ha sbottato contro le Amiche a causa di pericolosi sorpassi in auto effettuati dal loro conducente.

Tre sono state le coppie a guadagnarsi il pass diretto per il Laos, grazie a libri e tappeto rosso: le Ballerine, Italia Argentina e Amiche. Arrivati per ultimi, si sono contesi la permanenza a Pechino Express, i Giganti e i Brillanti. Per decisione delle Amiche, sono stati proprio Nancy Brilly e Pierluigi Iorio a dover dire addio alla gara. La tappa infatti, si è rivelata eliminatoria.

La quinta tappa: sfide, litigi e incidenti

É partita dalla pagoda Phu That a Muang Xai la nuova tappa di Pechino Express, che fin da subito ha riservato diversi colpi di scena. Ad essere bloccati per mano delle Amiche sono stati Ballerine e Giganti, penalizzati da 20 minuti di stop. Un imprevisto però, ha costretto la produzione a fermarsi per verificare le condizioni di salute di una delle concorrenti: Antonella Fiordelisi è stata protagonista di una caduta dai gradini. Per fortuna non ci sono state conseguenze così gravi da impedirle di proseguire nella gara.

Quale coppia ha raggiunto il Libro Rosso

Le sfide delle coppie prevedono l’uso della memoria per imparare una preghiera nella lingua locale, poi un viaggio a bordo di canoa alla ricerca delle teste di drago. Un nuovo intoppo arriva con la prova di matematica, durante la quale i Fratm faticano a imparare una sequenza numerica, tanto da avere bisogno di una versione più semplice della prova. Raggiungono il libro rosso per primi i Pasticcieri, che si conquistano così un pass diretto per la prossima puntata.

Chi ha vinto la quinta puntata di Pechino Express

Penalizzate dal “malus” sono state Italia Argentina, che si sono viste costrette a continuare la loro corsa verso il tappeto rosso in compagnia di un’insegnante. La signora però, non si è sentita bene ed ha evitato quindi troppi rallentamenti alle concorrenti. Sono proprio loro infatti, a raggiungere per prime la tappa finale della puntata, Luang Praban, dove si conquistano la vittoria. A seguirle in classifica nella fascia intermedia i Fratm, le Ballerine, i Caressa.

Chi è stato eliminato nella quinta puntata di Pechino Express

Ad arrivare in coda alla classifica sono stati Amiche e Giganti, che si sono trovati così al ballottaggio finale. Per decisione di Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, a rischio eliminazione vanno i Giganti. Non resta per loro che attendere l’esito della busta nera, che anche in questa puntata, rivela che si trattava di una tappa eliminatoria, confermando dunque che Francesca Piccinini e Kristian Ghedina sono fuori dal gioco.

A portare all’eliminazione ha contribuito sicuramente la forte incompatibilità caratteriale tra i due atleti, che fino alle ultime battute della loro gara hanno perseverato nel non riuscire a trovare un punto di incontro. Il malumore è stato protagonista anche della quinta tappa, che ha concluso definitivamente il loro viaggio in Laos.

Una nuova coppia a Pechino Express

Un annuncio inaspettato è arrivato via social poco dopo la messa in onda della puntata di giovedì 4 aprile. I canali ufficiali di Pechino Express hanno condiviso un post in cui è stata presentata una nuova coppia, i Lumaconi. Si tratta di Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, già ex concorrenti del reality show e, a quanto pare, scelti per la loro potenziale “lentezza”. Non è ancora stato chiarito però, se entreranno effettivamente come nuovi concorrenti o se la loro comparsa sarà soltanto momentanea in veste di ospiti speciali.