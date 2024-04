Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 2 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 2 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

In questa fase, l’Ariete si trova ad affrontare imponenti ostacoli. Avevo precedentemente segnalato questa forte tempesta di Aprile nelle mie previsioni generali – se possiedi una copia del mio libro, noterai che avevo pronosticato un forte desiderio di rivalsa e un intenso bisogno di rassicurare gli altri nelle giornate iniziali del mese. C’è un anelito di liberarsi di circostanze ormai obsolete, una rinascita emotiva per coloro che hanno trascorso periodi di separazione, a patto che non nutrano un eccesso di diffidenza verso l’amore.

Oroscopo del Toro

Aprile rappresenta un periodo cruciale per il Toro. Mentre il sole fa il suo ingresso nel vostro segno, anche Giove entra in gioco, permettendovi di risolvere alcune questioni in sospeso, potrebbe trattarsi anche di questioni legali da risolvere. Se sei ancora con la stessa persona, complimenti! Siete riusciti a superare l’ostacolo maggiore emerso tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Altrimenti, è essenziale abbracciare il cambiamento. Naturalmente, noi Toro tendiamo ad essere conservatori e abitudinari, e questo può farci cadere nell’insidia di non vedere la necessità di un rinnovamento. Se insistiamo a rimanere ancorati al passato, rischiamo di rimanere intrappolati in un vortice di preoccupazioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, un periodo di notevole energia vi attende a partire dal 5, quando Venere riprenderà a tessere le sue trame. Prevedo che molti di voi, nativi del segno, si apriranno a innamoramenti freschi, ma allo stesso tempo a scelte importanti in ambito professionale. Se vi trovate di fronte a qualcuno che risponde ai vostri sentimenti, è il momento di agire. Ma nel caso in cui una relazione sia giunta al termine, è il momento di lasciarla andare, di voltare pagina senza rimuginare. C’è la possibilità che qualcuno recentemente vi abbia fallito, ma non lasciate che questo influenzi il vostro futuro.

Oroscopo del Cancro

Il mese si presenta con specificità peculiari per i Cancro: esordisce infatti con una serie di contrarietà, ma dopo il 16 numerosi progetti troveranno finalmente realizzazione. Se riscontri una certa confusione nel tuo ambiente di lavoro, non sorprenderti. Potrebbe esserci un conflitto di interessi sia in ambito sentimentale che lavorativo, e la tensione potrebbe protrarsi per un periodo considerevole. Tuttavia, è essenziale emergere vittoriosi da queste sfide, concept su cui non ritengo vi siano incertezze. Ovviamente, molto dipenderà dalle tue competenze personali. La partenza potrebbe essere caratterizzata da stress, ma potrebbero profilarsi delle risoluzioni nel breve periodo.

Oroscopo del Leone

Leone, Venere non si oppone più a te. Sei una persona di grande orgoglio, ma devi fare attenzione a non insistere su questioni di principio riguardanti amori o interessi che sono ormai diventati evanescenti. Potrebbe non essere semplice dimenticare o risolvere un disagio familiare, mi viene in mente che alcune persone hanno addirittura subito un dispiacere. Tuttavia, grazie al tuo spirito forte e alla tua abilità nelle azioni, hai la possibilità di andare lontano, specialmente nel campo professionale. Prendi nota che i primi 15 giorni di aprile saranno rilevanti, poiché sfide e competizioni potranno essere superate con maggiore facilità.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, ti dico Vergine, l’attuale congiuntura astrale non ti permette di sederti sulla panchina senza fare nulla. Tuttavia, essendo Pasquetta, concediti una pausa, non c’è nulla di sbagliato in questo. Presto sarai chiamato a prendere importanti decisioni. Venere, che è ancora in opposizione, si libera di un grande peso da venerdì, comprendo che alcune scelte possano risultare laboriose, tuttavia, devi riconoscere che ci stiamo muovendo attraverso un periodo di cambiamento. Sta avvenendo la trasformazione di cui ti ho parlato per tanto tempo. Saturno, appena passato, insieme al trigono di Giove, solidifica le novità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sembra che tu stia passando per un periodo di tensione e stress, non è così? Si sente nel tuo rapporto con gli altri, che ora necessita di qualche aggiustamento. Parliamo dei liberi professionisti poi, sembra che qualcosa si stia mettendo in moto per te. Capisco che questo potrebbe sembrare sconvolgente, ma guarda questo come un’opportunità ricca di stimoli – un’occasione per ricominciare tutto da capo. Naturalmente, avresti preferito evitare delle discussioni, che in passato riuscivi a gestire meglio. Ma adesso, non riesci più a trattenerti. Non temere, chi non si è reso conto dei cambiamenti in corso ne risponderà. Non focalizzarti troppo su questo, invece, lasciati alle spalle la tensione e goditi la giornata di Pasquetta, che sembra promettente con la luna piena.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è giunto il momento di decidere la tua via, specie in amore. Certo, sondare in profondità emozioni e sentimenti potrebbe sembrare una cosa pregevole, ma non sempre porta benessere. Ti sei mai domandato se riusciresti a vivere se fossi più superficiale? Esistono persone che si accontentano del quotidiano, lasciando scorrere le vicissitudini senza farsene pesare, e che sanno oltrepassare senza problemi anche gli ostacoli più grandi. Ma tu non sei così, Scorpione, per tua natura affronti sempre tutto con il massimo impegno. Ovvio che questa è una caratteristica lodevole, deriva dalla tua innata sensibilità. A ciò nonostante, ogni tanto potrebbe essere utile affrontare le situazioni con un pizzico in più di leggerezza. Sentirai dei dolci sospiri d’amore nel corso della giornata, presta però attenzione se il tuo partner è del Toro o del Leone.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, la presenza di Venere dal 5 stimolerà il vostro scenario sia nella sfera sociale che lavorativa. I rapporti freschi portano qualcosa di più stimolante e, se alcune dinamiche vi hanno esaurito, ricordate che le cose cambiano. È importante che vi tracciate dei confini, consapevoli tuttavia che anche l’astrologia ha i suoi limiti, un po’ come le offerte a tempo limitato. Entro la fine di Maggio vi invito a compiere scelte, poiché da Giugno queste potrebbero diventare più ardue. L’amore, compagni Sagittario, sta bussando alla vostra porta.

Oroscopo del Capricorno

Per quei nati sotto il segno del Capricorno, il lavoro continua ad avere una prevalenza assoluta su tutto il resto. Spesso, gli individui di questo segno si trovano ad abbracciare ruoli di responsabilità; ad esempio, non è raro incontrare Capricorno che diventano capofamiglia già nella tenera età di 15 o 20 anni. Di fatti, molti Capricorno si ritrovano a fare i conti con queste dinamiche anche ultimamente, mostrando un forte senso di protezione verso i propri cari. Tuttavia, Mercurio adesso si trova in una posizione sfavorevole per voi, segnalando potenziali ritardi nelle risposte che state attendendo. Non lasciatevi scoraggiare, e nel contempo, evitate di irritarvi qualora le cose non procedano come previsto.

Oroscopo dell’Acquario

Bene, Ariete, metti in risalto i tuoi affetti. Dopotutto, dal venerdì molte energie ricominciano a fluire. Al momento, la Luna ti favorisce e le emozioni che si sviluppano in questi giorni hanno importanza. Lascia volare libera la tua mente, ma tieni a mente che le fantasie amorose devono avere dei limiti. Prendo l’occasione per avvisare tutti i nati sotto il segno dell’Acquario di evitare di farsi trascinare in un’avventura amorosa illusoria spinti solamente dal desiderio di sperimentare un sentimento, senza che ciò comporti eccessivo coinvolgimento.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le tue sfide professionali sono prevalentemente guidate da questioni monetarie. Se si tratta di rinegoziare un accordo, il tuo obiettivo è ottenere di più. Tuttavia, c’è Pasquetta all’orizzonte, succedendo a una Pasqua di riflessione, pertanto è probabile che da domani avrai una visione più chiara. Che altro posso aggiungere? Mettiamo da parte la tristezza e, soprattutto, se sei in una relazione a lungo termine, non focalizzarti solo sui problemi. Maggio sarà un punto di riferimento e adesso devi metterti al lavoro per ottenere di più nelle prossime settimane. Ti suggerisco di non restare sveglio fino a tarda notte; è vero che durante Pasquetta c’è l’abitudine di concedersi qualche indulgenza extra, talvolta anche alcuni eccessi, ma non è il momento di esagerare.

