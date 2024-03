La puntata odierna di Uomini e Donne è cominciata con una lite piuttosto accesa tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Successivamente, poi, si è passati alle dinamiche del Trono Classico, dove non sono mancati gli screzi particolarmente accesi.

Liti al Trono Over: Barbara umilia Cristina

Barbara De Santi ha dato il via alla puntata del 29 marzo di Uomini e Donne attaccando Cristina Tenuta. La donna ha punto la sua collega di parterre dicendole di aver stravolto il suo viso e il suo corpo a causa della chirurgia. Barbara è stata un po’ la voce del popolo, considerando che in molti sul web hanno notato questi dettagli. Ad ogni modo, Cristina ha replicato dicendo di voler chiarire la faccenda una volta per tutte. A tal proposito, ha ammesso di aver ritoccato solo le labbra e nulla più, ma non è stata molto creduta.

Il dibattito, poi, si è spostato su Angelo e Tiziana. Ad essere press di mira è stata soprattutto quest’ultima, la quale ha ricevuto attacchi da parte di Tina Cipollari, la quale l’ha accusata di aver trovato solo scuse per interrompere la sua frequentazione con Angelo che, invece, sembrava essere particolarmente preso da lei.

Ida litiga con Mario a UeD, che viene smascherato da tutti

Una volta sviscerate le vicende del Trono Over, poi, si è passati a quello Classico. Al centro dell’attenzione ci sono stati Ida Platano e Mario Cusitore. In esterna i due hanno molto discusso, in quanto i due non riescono a venirsi in contro. Mario ha addirittura abbandonato l’esterna prima del tempo. Tornati in studio, poi, Ida ha accusato il corteggiatore di non tenerci a lei, sta di fatto che, il giorno del suo compleanno, lui è scappato via invece di restare a trascorrere del tempo con lei. La tronista gli aveva organizzato anche un’altra sorpresa, oltre a quella che gli ha fatto, quindi ci è rimasta molto male.

Mario, dal canto suo, ha replicato rimandando al mittente le accuse e dicendole che, in realtà, è lei che non fa nulla per lui, pertanto, d’ora in avanti, non farà più nulla per lei. I presenti in studio sono stati dalla parte di Ida accusando Mario di non tenerci, mentre lei gli ha sempre dato dimostrazione di tenerci, sta di fatto che, malgrado non si fidi di lui, non ha il coraggio di eliminarlo.

Poi si è passati all’esterna tra Ida e Pierpaolo. I due sono stati molto bene. Lui le ha fatto anche una dedica, le ha scritto su di un cuscino di tenerci molto a lei. Il cavaliere le ha anche chiesto di ballare in riva al mare per rimediare al ballo non fatto nella scorsa puntata. In studio, poi, hanno confermato di essere stati finalmente benissimo, sta di fatto che hanno ballato anche insieme.