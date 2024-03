La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con il post scelta di Brando Ephrikian. In primo luogo è stata intervistata Beatriz D’Orsi, la quale è scoppiata in un pianto disperato e straziante. Poi si è passati a momenti decisamente più sereni, come quelli inerenti Brando e Raffaella Scuotto. In seguito sono state affrontate dinamiche del Trono Over.

Cosa è successo dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne

Nella puntata del 27 marzo di UeD si è continuato a parlare della scelta di Brando. La redazione, infatti, ha deciso di realizzare dei montaggi inerenti il post scelta del tronista. In primo luogo sono state raccolte le prime impressioni di Beatriz D’Orsi. La ragazza è scoppiata in lacrime ammettendo di essere rimasta male, ma ha anche detto che non rinnega nulla. Se ha deciso di partecipare a Uomini e Donne è perché desiderava vivere una storia normale, fatta di gentilezze e carezze, contrariamente a quanto le è accaduto in passato.

Poi si è passati a Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. I due sono andati dietro le quinte a parlare e a scambiarsi i numeri di cellulare. In seguito, poi, Raffaella ha chiamato sua madre, la quale era in ansia per la scelta, e le ha comunicato la decisione di Brando. La donna, ovviamente, è stata felicissima. Il giovane, poi, ha organizzato una sorpresa per Raffaella portandola in un luogo pieno di palloncini a forma di cuore, poi le ha fatto una dedica e regalato dei fiori. Lei non è riuscita a trattenersi e gli ha già detto di essersi innamorata di lui. Il pubblico di Uomini e Donne è apparso alquanto spazientito dal doversi sorbire quasi un’intera puntata dedicata al post scelta di Brando.

Tina Cipollari spazza in studio, altra coppia va via

Per fortuna, però, non è stato proprio così. Dopo la messa in onda di questi contenuti, infatti, è tornata la linea allo studio e si è parlato di altro. Ernesto Russo si è accomodato al centro studio con Raffaella, ma i due hanno iniziato a discutere. Spazientita dalla situazione, Tina Cipollari ha deciso di prendere una scopa e iniziare a fare le pulizie in studio sgomberandolo dai petali della scelta. La scenetta, ovviamente, ha generato molta ilarità. Poi è seguita un’accesa lite tra Ernesto e Marcello, quest’ultimo ha addirittura abbandonato lo studio.

Ad un certo punto, c’è stata un0altra scelta per due esponenti del Trono Over, Adriano ha chiesto a Luna di uscire insieme dallo studio. Anche per loro c’è stata la pioggia di petali rossi. Infine, si è parlato di Daniele Paudice, che ha deciso di portare in esterna una ragazza, mentre alcune corteggiatrici si sono arrabbiate molto con lui, e una è addirittura andata via.