Nel viaggio avventuroso di ‘Pechino Express – La rotta del Dragone‘, le sette coppie in gara accolgono con sorpresa le nuove rivali: Megan Ria e Maddalena Svevi, conosciute come ‘Le Ballerine‘. Il percorso, che si sviluppa nel Vietnam del Nord, li condurrà da Cao Bang fino al confine cinese di Lao Cai attraverso 526 chilometri pieni di sfide e la scoperta della cucina vietnamita.

Pechino Express – La Rotta del Dragone: gli sviluppi del viaggio nel Vietnam del nord

Le mappe sono pronte e le stringhe delle scarpe sono ben allacciate; è tempo di riprendere il viaggio alla scoperta del Vietnam del Nord con una nuova tappa del programma “Pechino Express – La rotta del Dragone”. Giovedì 21 marzo su Sky e in streaming su NOW, le sette coppie ancora in gara vedranno l’arrivo di due nuove concorrenti, Megan Ria e Maddalena Svevi, chiamate “Le Ballerine”. Queste giovani di 19 anni, con la loro determinazione, faranno sicuramente sentire la propria presenza nella competizione, alterando gli equilibri tra i partecipanti.

Dopo la prima eliminazione della scorsa settimana, che ha visto Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, “I Romagnoli”, lasciare la gara, altre coppie si avventureranno nella terza tappa. Oltre a “Le Ballerine”, parteciperanno: “I Caressa” (Fabio ed Eleonora Caressa), “I Pasticcieri” (Damiano e Massimiliano Carrara), “I Fratm” (Artem e Antonio Orefice), “I Brillanti” (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), “I Giganti” (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), “Le Amiche” (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), “Italia Argentina” (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi).

Un Lungo Percorso e una Difficile Missione Gastronomica

Nella puntata del 21 marzo, i viaggiatori percorreranno 526 chilometri, da Cao Bang, nell’estremo nord del Paese, fino a Lao Cai, al confine con la Cina. Questo lungo e faticoso percorso sarà temperato da missioni dedicate alla scoperta della cucina vietnamita e delle tradizioni gastronomiche locali, un tema che avrà un ruolo preponderante nelle varie sfide, con la guida del conduttore Costantino Della Gherardesca e dell’inviato speciale Fru.

I concorrenti, armati solo di uno zaino con il minimo indispensabile e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, faranno un viaggio che prevede una serie di difficoltà, ma anche tante sorprese. La prima missione sarà una sfida sulla cottura del riso nel mercato di Cao Binh, a Cao Bang. Successivamente, nel villaggio di Van Tung, i concorrenti dovranno preparare noodles, uno dei piatti locali più amati.

La prima prova immunità della stagione li attende a Cao Ky: le quattro coppie più veloci a firmare il libro rosso si sfideranno in un incontro di “lotta dei cuscini“. I vincitori avranno il diritto di accesso diretto alla tappa successiva. Infine, tra imprevisti e affaticamento, i concorrenti dovranno raggiungere il tappeto rosso posto a Lao Cai, al confine con la Cina, dove una busta nera deciderà il loro destino, determinando se la puntata prevede un’eliminazione.