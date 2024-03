Le anticipazioni della puntata del 13 marzo de Il Paradiso delle signore 8, serie ambientata nella Milano degli anni ’60, annunciano un episodio pieno di intrighi e svolte affettive. La soap opera presenta una serie di dinamiche tra i personaggi che mantenere alta l’attenzione del pubblico. Si preannunciando scontri, malintesi e scenari sentimentali complessi tra i protagonisti della storia. Come reagiranno i personaggi di fronte alle nuove sfide che li attendono?

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8: lo scenario del 13 marzo 2024

Questa puntata sarà il terzo episodio della settimana, in onda su Rai 1 alle 16:00. Nel promo della puntata, i personaggi si animano: Concetta sprona Vito ad esprimere i propri sentimenti, mentre Delia svela a Salvatore il brutto comportamento nei confronti di Elvira. Marcello chiede l’aiuto di Roberto, e Matilde ipotizza un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio, suscitando però il dissenso di Flora. Durante la puntata, si avrà modo di vedere Mario esprimere il desiderio di normalità, Luisella suggerire un bacio fotografato tra fidanzati e Salvatore esprimere il proprio desiderio di felicità per Elvira, la quale si dichiara entusiasta.

Nell’anticipare l’episodio del 13 marzo 2024, assistiamo ad un profondo turbamento interiore di Matilde, gelosa rispetto ai rapporti tra Marta e il Commendatore. D’altra parte Rosa, forte del piano di Barbieri, si prepara per l’imminente ritorno di sua madre Wanda, totalmente all’oscuro del lavoro di Venere della figlia. Su ordine di Marcello, Landi dovrà convincere la signora Camilli che Rosa si occuperà della redazione e non della galleria. Sarà Salvo a rinvenire la spilla smarrita della Gallo, e cercherà nuovamente di far capire alla fidanzata Tullio quanto sia insalubre il loro rapporto.

Nella stessa puntata, Agata regalerà a Roberto un presente per il suo compleanno e, sospettando un appuntamento galante del pubblicitario, deciderà di seguirlo. Vito invece sarà di nuovo al centro dell’attenzione, cambiando idea sull’intervista con la Puglisi. L’emozione sale con l’avvicinarsi della fine della puntata: la sofferenza di Matilde, le strategie di Rosa in attesa del ritorno di sua madre e le inquadrature tra Salvatore e Elvira ci fanno immaginare che la puntata sarà carica di colpi di scena.

Dove vedere le puntate de Il Paradiso delle Signore

Oltre alla messa in onda su Rai 1, la puntata odierna de Il Paradiso delle Signore è disponibile su RaiPlay, piattaforma gratuita della Rai. La replica della puntata di domani sarà sempre disponibile su RaiPlay, nella sezione on demand, consentendo la visione dei programmi delle reti Rai. Aspettative e curiosità sono altissime per le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in onda dal 11 al 15 marzo 2024.