Domenica 10 marzo 2024 andrà in onda, a partire dalle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di Amici 23. A quanto pare sarà l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del serale. Il termine ultimo per assegnare le maglie dorate! Questo significa che ben due allievi dovranno abbandonare la scuola. Sarà una puntata davvero ricca di emozioni e di colpi di scena e non mancheranno nemmeno tanti ospiti speciali in studio. Ma se proprio non riuscite ad attendere domenica per vedere la puntata, noi possiamo darvi tutte le anticipazioni in merito. L’appuntamento con Amici 23, infatti, è già stato registrato. Andiamo a scoprire tutti gli spoiler.

Amici 23, gli ospiti di domenica 10 marzo 2024

Tanti gli ospiti della nuova puntata di Amici 23 ma partiamo da un graditissimo ritorno in studio per tutti i fan di questa edizione del talent. Stiamo parlando di Mew! La ex concorrente del programma tv è tornata ad Amici dopo la sua decisione di abbandonare. Ha cantato il suo ultimo singolo Posatenebre, un pezzo che parla di ansia. Mentre lei cantava si sono esibiti Mattia Zenzola e Francesca Tocca. Inoltre, Mew ha voluto anche abbracciare un amico molto speciale: Holden.

Per quanto riguarda invece le gare… A giudicare i cantanti ci hanno pensato Diodato e Beppe Vessicchio. I giudici di ballo sono stati: Nancy Berti, Kledi e Garrison Rochelle.

La prima gara di canto

In questa puntata vedremo più di una gara di canto. La prima è stata giudicata da Diodato ed ha riguardato tutti gli allievi non magliati. Ecco la classifica e cosa ha detto il giudice sulle esibizioni:

Ayle – Il giudice ha detto di aver apprezzato soprattutto la sua interpretazione. Sarah ha cantato Musica musica Lil Jolie si è esibita con Before you Go Go Kia ha cantato Niente canzoni d’amore di Elodie Nahaze ha cantato Il cielo in una stanza ed è stata accompagnata al pianoforte dalla vocal coach Agnese.

La seconda gara di canto

Come vi dicevamo c’è stata anche una seconda gara di canto. Questa volta a giudicare è stato Beppe Vessicchio. Tutti i ragazzi ancora senza la maglia del serale hanno dovuto cantare, uno dopo l’altro, La musica non c’è di Coez. Ecco qui la classifica stilata dal maestro:

Sarah Lil Jolie Ayle Kia Nahaze

La gara di ballo

La gara di ballo, così come quella di canto, ha riguardato solo i non magliati. A giudicare sono stati Kledi e Nancy Berti. Ecco qui la classifica:

Giovanni Kumo

La gara di improvvisazione di ballo

Anche in questo nuovo appuntamento con Amici 23 non poteva mancare la gara di improvvisazione di ballo. A giudicarla è stato Garrison Rochelle:

Kumo Giovanni

Durante l’esibizione, Giovanni si è fatto molto male. Sembra che il ballerino abbia sbattuto contro uno spigolo e si sia fatto sangue tant’è che la maglia del serale che si trovava al centro si era sporcata ed è stata prontamente sostituita.

Assegnate le nuove maglie del serale

Finalmente, proprio ad un passo dal serale, tutte le maglie d’oro sono state assegnate. Ricordiamo che 15 sono i posti totali per il serale. 10 sono le maglie già assegnate. 5 quelle da assegnare. Questo vale a dire che per due allievi non è disponibile alcun posto per la fase finale del programma. Vediamo tutte le nuove maglie assegnate:

Lil Jolie è stata ammessa al serale ma, dopo la proposta di Anna Pettinelli, ha deciso di cambiare ufficialmente squadra. Rudy Zerbi ha fatto scendere l’allieva al centro dello studio per farla esibire con tre cover: Before you Go Go, Angie e Jaded. L’allieva ha deciso di scrivere una lettera al suo insegnante in cui ha spiegato che nell’ultimo periodo non si è sentita molto supportata da parte sua. Adesso ha trovato la giusta sintonia con la Pettinelli e per questo ha deciso di cambiare team.

è stata ammessa al serale ma, dopo la proposta di Anna Pettinelli, ha deciso di cambiare ufficialmente squadra. Rudy Zerbi ha fatto scendere l’allieva al centro dello studio per farla esibire con tre cover: Before you Go Go, Angie e Jaded. L’allieva ha deciso di scrivere una lettera al suo insegnante in cui ha spiegato che nell’ultimo periodo non si è sentita molto supportata da parte sua. Adesso ha trovato la giusta sintonia con la Pettinelli e per questo ha deciso di cambiare team. Kumo

Ayle : per lui tutti i giudici sono stati favorevoli all’accesso.

: per lui tutti i giudici sono stati favorevoli all’accesso. Sarah

Giovanni: ha abbracciato Raimondo.

Le due eliminazioni

Dopo l’assegnazione di tutte le maglie è chiaro che le due allieve rimaste fuori dal cerchio del serale sono Kia e Nahaze. Lorella Cuccarini ha detto a Kia che essendo entrata molto tardi non ha avuto il tempo per prepararsi. E’ molto brava e lei è dispiaciuta. Per questo motivo la Cuccarini ha invitato Kia a presentarsi a settembre, per la prossima edizione di Amici. Anna Pettinelli ha detto a Nahaze che è tutta vocalità ed anche se Ayle è una campana stonata, la emoziona molto, per questo ha deciso in questo modo. Maria De Filippi è voluta intervenire dicendo a Nahaze che Oro, oro, oro, il singolo appena uscito sulle piattaforme, sta andando veramente molto bene. Dopo un po’ di tempo, la Pettinelli ha chiesto di far entrare di nuovo in studio Nahaze. L’insegnante ha quindi fatto la stessa proposta della sua collega ed ha consigliato a Nahaze di ripresentarsi a settembre. Kia e Nahaze torneranno ad essere due allieve di Amici durante la prossima edizione del programma tv?

Le squadre del serale

In puntata sono state comunicate le squadre del serale ma nessuna sorpresa, le accoppiate sono sempre le stesse:

Il direttore artistico del serale

In studio è anche stato presentato il direttore artistico del serale. Anche per questa nuova edizione del talent sarà Stephane Jarny.

Le esibizioni dei magliati

Alla presenza del direttore artistico del serale, tutti i magliati si sono esibiti:

Holden ha cantato la cover Sign of the times di Harry Styles

ha cantato la cover Sign of the times di Harry Styles Mida ha cantato El talisman con l’aggiunta delle sue barre. Lorella Cuccarini durante la presentazione gli ha fatto tanti complimenti, ha detto che è fortissimo e che il serale sarà una vera sfida e lei è praticamente certa che l’allievo la supererà benissimo.

ha cantato El talisman con l’aggiunta delle sue barre. Lorella Cuccarini durante la presentazione gli ha fatto tanti complimenti, ha detto che è fortissimo e che il serale sarà una vera sfida e lei è praticamente certa che l’allievo la supererà benissimo. Petit ha cantato il suo singolo Tornerai

ha cantato il suo singolo Tornerai Martina si è esibita con la cover Mercy

si è esibita con la cover Mercy Nicholas ha ballato con Elena D’Amario

ha ballato con Elena D’Amario Lucia ha ballato un passo a due insieme a Sebastian Melo.

ha ballato un passo a due insieme a Sebastian Melo. Marisol e Dustin hanno ballato un balletto modern.

Attenzione su Gaia. La ballerina ha la maglia d’oro ma nemmeno questa settimana si è esibita per via dell’infortunio al ginocchio che continua a farle male. Gaia riuscirà a riprendersi per tempo ed esibirsi finalmente sul palco del serale?

Cos’altro è successo durante la registrazione?

Cos’altro sarà accaduto durante questa registrazione della puntata di Amici 23?