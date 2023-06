Il 7 giugno 2023, alle ore 9:00 AM CEST, Netflix Italia accoglierà una nuova gemma nel suo catalogo: Arnold, una miniserie che racconta la vita e la carriera di Arnold Schwarzenegger. Questo viaggio in tre parti segue il percorso di Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai più alti livelli del sogno americano, offrendo una visione unica del suo viaggio personale e professionale.

Quando esce Arnold su Netflix?

L’attesa serie esordirà in Italia il 7 giugno 2023 alle ore 9:00 AM CEST, portando agli abbonati Netflix un ritratto approfondito e sincero di Schwarzenegger attraverso varie fasi della sua vita. Dagli anni come culturista ai trionfi a Hollywood, dalla sua esperienza come governatore della California alle gioie e difficoltà della sua vita familiare – tutto viene esplorato in questa serie documentaristica.

Qual è la trama di Arnold?

La miniserie “Arnold” si concentra sulla vita di Arnold Schwarzenegger, seguendo il suo viaggio dall’Austria a Hollywood e oltre. Attraverso una serie di interviste sincere con Schwarzenegger, amici, rivali, coprotagonisti e osservatori, la serie offre uno sguardo senza precedenti su vari aspetti della sua vita. Dal suo passato come culturista, ai suoi trionfi nel mondo del cinema, al suo periodo come governatore della California, Arnold evidenzia sia le gioie che le difficoltà della sua vita familiare, riflettendo la sua esuberante personalità.

Arnold, il trailer ufficiale

Chi fa parte del cast e della troupe?

La serie vede come protagonista Arnold Schwarzenegger, con la partecipazione di altre figure di spicco come James Cameron, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Linda Hamilton e Sylvester Stallone, tra gli altri.

La troupe dietro le quinte è altrettanto impressionante. Allen Hughes è il regista, con Peter Nelson e Doug Pray come produttori esecutivi. Lesley Chilcott funge da regista e montatore della serie.

Chi produce Arnold?

La miniserie è una produzione di A Defiant Ones Media Group e Invented by Girls, con il supporto di un team di produzione esecutiva composto da Allen Hughes, Lesley Chilcott, Peter Nelson, Paul Wachter e Doug Pray.

In sintesi, “Arnold” promette di essere un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli appassionati di Schwarzenegger e non solo. Con il suo approccio onesto e diretto, la serie offre uno sguardo raro e personale sulla vita di una delle figure più iconiche del cinema e della politica. Non mancate l’appuntamento il 7 giugno 2023 su Netflix!