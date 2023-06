I pomeriggi di Canale 5 sono animati dalla messa in onda de La Promessa, una soap spagnola dalla trama decisamente intricata. La puntata del 31 maggio non farà eccezione. Jana sarà di conforto a Simona, Pia dovrà sopportare i rimproveri per le sue mancanze e il sergente Funes apparirà sempre più sospettoso.

La Promessa, le anticipazioni di mercoledì 31 maggio: le indagini del sergente

Durante la puntata del 31 maggio de La Promessa, le indagini sulla morte di Tomas proseguiranno. Il sergente Funes sarà determinato a fare luce sulla situazione, ma dovrà affrontare diversi ostacoli. I suoi sforzi, uniti a quelli degli uomini che lavorano per lui, gli consentiranno di farsi un’idea sull’arma del delitto. Sarà anche attratto dall’assenza della fede nuziale sul dito del defunto. Questo lo spingerà a concentrarsi su Jimena, fortemente rattristata dalla dipartita del marito. A parer suo, anche Catalina potrebbe aver giocato un ruolo importante nell’omicidio, ma senza prove concrete non sarà in grado di arrestare nessuno.

Le anticipazioni rivelano che Simona farà di tutto per lasciare la tenuta. La situazione, per lei, diventerà così insopportabile da spingerla a cercare il supporto di Romulo.

Pia spaventata dal Barone nell’episodio del 31 maggio de La Promessa

L’implicazione di Jana sarà sempre più evidente. Il desiderio di individuare l’assassino della madre verrà ostacolato dall’attuale situazione. Notando il dolore provato dalla cuoca, interverrà per cercare di tranquillizzarla. Le sue parole colpiranno nel segno, però, una foto raffigurante Dolores e Simona insieme le farà sorgere nuovi dubbi.

Nel frattempo, Pia deciderà di non andare a casa del Barone. La paura e la furia nei suoi confronti saranno così forti da spingerla a non avvisare nessuno. Cruz e Romulo non riusciranno ad accettare questo atteggiamento. La donna rivelerà loro di essere stata male, ma il motivo del suo gesto è strettamente legato alla violenza subita.

La morte di Tomas porterà ad altre tragiche conseguenze? E l’intervento della polizia sarà risolutivo?