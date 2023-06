Il panorama televisivo italiano potrebbe essere presto arricchito dal ritorno di una serie amatissima: “Elisa di Rivombrosa”. Rivelatosi uno dei più grandi successi di Mediaset nei primi anni duemila, il melodramma storico potrebbe tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione. Le recenti indiscrezioni offrono spunti interessanti su ciò che gli appassionati possono aspettarsi da questo atteso ritorno.

Quando inizia la nuova stagione di Elisa di Rivombrosa?

Al momento, le date ufficiali non sono ancora state rivelate. Tuttavia, secondo quanto riportato da TorinoCronaca, 12 nuovi episodi sarebbero pronti per essere girati. Gli appassionati della serie dovranno rimanere sintonizzati per ricevere ulteriori aggiornamenti sul calendario di produzione e di trasmissione.

Elisa di Rivombrosa: la Rai forza la produzione della nuova stagione?

La notizia più sorprendente è che, a quanto pare, la Rai sarebbe molto interessata a portare avanti questa nuova stagione. Questo rappresenterebbe un importante cambio di rete per la serie, che ha fatto il suo debutto su Canale 5, appartenente a Mediaset, nel 2003. Inoltre, Prime Video e Netflix starebbero attentamente monitorando gli sviluppi, suggerendo la possibilità di una futura collaborazione.

Il cast della nuova stagione: chi sarà presente?

Un altro aspetto fondamentale riguarda il cast. Le voci indicano la possibile partecipazione limitata di Vittoria Puccini, attraverso immagini di repertorio per eventuali flashback. Alessandro Preziosi, invece, sembrerebbe non essere coinvolto. Tuttavia, sembra che ci siano diversi nuovi arrivi nel cast, tra cui Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.

Dove verrà girata la nuova stagione di Elisa di Rivombrosa?

Per quanto riguarda le location, secondo le stesse fonti, le riprese potrebbero svolgersi in varie città italiane, includendo luoghi come il Castello ducale di Aglié, il Castello di Masino a Caravino, il Castello del Valentino e la Villa della Regina a Torino. Altre possibili location potrebbero essere il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano e Villa Parisi a Monte Porzio Catone.