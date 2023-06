La Promessa, composta da un cast d’eccezione, è la nuova soap dell’estate di Canale 5. La prima puntata, andata in onda ieri, ha regalato tante emozioni inaspettate. Stando alle anticipazioni, quella del 30 Maggio, prevista per le 14.45, non sarà da meno. I personaggi si troveranno di fronte ad altri drammi da affrontare. Ognuno di loro, infatti, dovrà combattere contro le conseguenze della tragica morte di Tomas.

La Promessa, tutte le anticipazioni del 30 Maggio: il malore di Pia

La puntata del 30 Maggio de La Promessa sarà caratterizzata da un certo turbamento. La morte di Tomas, avvenuta dopo il suo matrimonio, scatenerà reazioni diverse. Pia, costantemente sotto pressione, avvertirà un malore in cucina. I suoi colleghi non avranno dubbi sul motivo del suo stato, ma l’ansia per l’omicidio del giovane potrebbe non essere l’unico motivo.

Nel frattempo, Jana non saprà come comportarsi. Era certa di aver trovato un alleato prezioso. Visto il patto presente tra loro, deciderà di provare a entrare nella stanza della salma per rimetterle al dito la fede nuziale. Le cose, però, non andranno nel verso giusto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Jana sotto accusa nella puntata del 30 Maggio de La Promessa

La presenza di Jana non passerà inosservata. Dopo essere stata colta sul fatto da Lola, i sospetti su di lei non faranno altro che aumentare. Anche Jimena, ancora sconvolta per la morte del marito Tomas, non avrà una buona opinione su di lei.

Inoltre, non mancheranno le indagini della polizia che, in attesa dell’autopsia, diventeranno ancora più serrate. Funes, nei panni di sergente, ordinerà a tutti di rimanere all’interno della tenuta. A parer suo, infatti, l’assassino non ha ancora lasciato l’abitazione.

Intanto, Manuel si troverà in una posizione davvero scomoda. Il suo sogno di lavorare nel mondo dell’aviazione potrebbe essere rimesso in pericolo dalle responsabilità dovute al ruolo di secondogenito. La dipartita del fratello potrebbe costringerlo a rinunciare per sempre al futuro tanto desiderato.