Pupo, in occasione di Programma, il web-talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, ha avuto modo di soffermarsi su alcuni aspetti importanti della sua carriera. Ha parlato di Centro del mondo, il suo ultimo brano, e del rapporto con la figlia Clara Ghinazzi. Inoltre, ha ammesso di averle impedito di prendere parte al Grande Fratello Vip, nonostante i provini di Alfonso Signorini.

La figlia di Pupo ha provato a partecipare al GF Vip: la reazione di lui

Pupo conosce bene il Grande Fratello Vip. Durante la quarta e la quinta edizione, infatti, ha vestito i panni di opinionista, mentre nella sesta e nella settima ha lasciato il posto ad altri volti. Nonostante questo, durante una delle sue ultime interviste, ha ammesso di non aver permesso alla figlia di prendere parte al reality show di Alfonso Signorini.

Il conduttore, infatti, lo scorso anno, aveva deciso di sottoporla ai provini per testare la sua stoffa di potenziale concorrente, il cantautore, però, non è stato affatto d’accordo: “Le ho impedito di andarci“. Ha pronunciato queste parole con un grande sorriso sulle labbra e con l’ironia che l’ha sempre contraddistinto. Questa mossa si è rivelata vincente dato che, proprio insieme a Clara, ha dato vita al suo ultimo singolo.

Pupo tornerà al GF Vip 8? La risposta definitiva

Pupo ha rivelato di condividere un bellissimo rapporto con Alfonso Signorini. Qualche giorno fa, in occasione dell’intervista con Silvia Toffanin, a Verissimo, alla quale ha preso parte anche sua figlia, ha avuto modo di incontrarlo. Si sono stretti in un forte abbraccio, in nome della loro amicizia: “Sono affezionato, gli voglio bene“. Il conduttore del GF Vip 7 gli ha proposto di partecipare al settimanale Chi con un servizio incentrato su di lui e sulla figlia: “Sono uscite quattro pagine bellissime“.

Stando alle parole dell’artista, il suo interlocutore gli avrebbe chiesto anche di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5. L’uomo, però, sembra non abbia alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, almeno per il momento: “Sai, uno come te si incontra una volta nella vita“.