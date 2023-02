Stasera grande attesa per l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sanremo 2023. Amadeus durante la conferenza stampa ha precisato che si terrà solamente dopo l’esibizione di tutti gli artisti in gara perché per lui la priorità è la musica. Sarà presente per l’occasione anche l’ambasciatore dell’ucraina.

Inoltre, subito dopo l’esibizione dei primi cinque artisti in gara (qui la scaletta della finale di Sanremo 2023), saliranno sul palco il gruppo ucraino Antytila e porteranno un nuovo brano inedito. Una band prestigiosa che ha cantato anche con Bono Vox.