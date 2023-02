Stasera ultimo appuntamento con Sanremo 2023. Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Amadeus incoroneranno il vincitore o la vincitrice di quest’ultima edizione della kermesse canora. Per il momento le quotazioni danno come super favorito per la vittoria finale Marco Mengoni, che ha vinto ieri la serata cover, ma tutto potrebbe ancora accadere.

La scaletta della finale di Sanremo 2023

Stasera, 11 Febbraio 2023, si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara. Ecco la scaletta della finale:

Elodie – “Due”

Colla Zio – “Non mi va”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Tananai – “Tango”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Giorgia – “Parole dette male”

Modà – “Lasciami”

Ultimo – “Alba”

Lazza – “Cenere”

Marco Mengoni – “Due vite”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Madame – “Il bene nel male”

Ariete – “Mare di guai”

Mr. Rain – “Supereroi”

Paola & Chiara – “Furore”

Levante – “Vivo”

LDA – “Se poi domani”

Coma_Cose – “L’addio”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Will – “Stupido”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

gIANMARIA – “Mostro”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Shari – “Egoista”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Ultimo – “Alba”

Sethu – “Cause perse”

Sanremo 2023, gli ospiti dell’11 Febbraio

La finale di Sanremo 2023, come annunciato da settimane ormai, vedrà Amadeus leggere una lettera del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, opportunamente già tradotta. Il conduttore ha ribadito che questo momento avverrà dopo l’esibizione di tutti gli artisti, intorno all’01:15. Mentre invece, dopo l’esibizione dei primi cinque artisti, salirà sul palco il gruppo ucraino Antytila.

Inoltre, si esibiranno anche due grandi big della musica: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Purtroppo però, i due non si esibiranno con una performance insieme, come confermato nei giorni scorsi. Tuttavia, stamani si terrà la conferenza stampa ed è bene non perdere le speranze.

Grande attesa per i Depeche Mode, che presenteranno “Ghosts Again”, uscito giovedì 9 febbraio, primo singolo del nuovo album.

Infine, per quanto riguarda il panorama delle fiction e della serialità, sul palco dell’Ariston salirà Luisa Ranieri, protagonista dell’amata serie Rai “Le Indagini di Lolita Lobosco”. Mentre sul palco di Piazza Colombo ci sarà il live di Achille Lauro, mentre sulla Costa Smeralda ci sarà il ritorno di Salmo.