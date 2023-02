Il nuovo weekend di Canale 5, l’ultimo prima di San Valentino, sarà contraddistinto da alcuni appuntamenti speciali con Verissimo. Scopriamo di cosa si tratta.

Verissimo, gli ospiti di sabato 11 Febbraio 2023

Silvia Toffanin è riuscita a intervistare per la prima volta nel programma l’ex veline di Striscia La Notizia, Giorgia Palmas ed Elena Barolo. A seguire, nell’appuntamento di sabato 11 Febbraio ci sarà l’ex prof di Amici, Fioretta Mari. Anche il conduttore del tg satirico di Antonino Ricci sarà presente in puntata. Infatti Enzo Iacchetti verrà intervistato con Vittoria Belvedere, a teatro con la commedia “Bloccati dalla neve”.

Ospite nel salotto di Canale 5, la figlia del compianto Little Tony, Cristina Ciacci, che – a dieci anni dalla scomparsa – ricorderà il papà artista e uomo. Ancora una volta in studio ritroviamo Carmen Russo con il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria. Infine, da Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, da poco diventati genitori. L’amata coppia racconterà le difficoltà e le gioie del primo periodo da mamma e papà.

La domenica di Verissimo

A Verissimo si racconta un protagonista assoluto della musica italiana: Al Bano. Dopo l’esibizione a Sanremo 2023 con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ricorderà le gioie e i dolori della sua vita, umana e professionale. Inoltre, Amanda Lear, in libreria con “La mia vita con Dalì”, Melissa Satta sarà in studio per la prima volta con il figlio Maddox. Infine un ritratto inedito di Andrea Piazzolla, che per oltre dieci anni ha vissuto a fianco alla grande Gina Lollobrigida, appena scomparsa.

Appuntamento dunque con Verissimo sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, alle ore 16.30, su Canale 5.