Lo show dei record è uno dei programmi più amati della tv italiana. E sta per tornare! Sono ormai tanti anni che questa trasmissione così particolare va in onda in prima serata su Canale 5, eccezione fatta per la settima che, invece, è stata trasmessa su TV8 con Enrico Papi. Lo show dei record per la prossima edizione, tornerà ancora una volta su Canale 5. Grazie all’anteprima di Tv Blog, siamo in grado di darvi tutte le primissime anticipazioni al riguardo. Pronti a scoprire il conduttore, il periodo di messa in onda e tanto altro? Andiamo a scoprirne di più qui di seguito.

Il ritorno de Lo show dei record, anticipazioni: conduzione, messa in onda e tanto altro

La conduzione di questa nuova edizione de Lo show dei record sarà affidata ad un presentatore molto amato dal pubblico. Si tratta di un volto noto per i telespettatori di Canale 5 che ha già presentato tante precedenti edizioni del programma in questione. Il riferimento è tutto per Gerry Scotti che tornerà al timone dello show molto presto. Dalle anticipazioni è emerso anche il periodo in cui potremo vedere le nuove puntate di Lo show dei record.

Non mancherebbe troppo visto e considerato che si parla di Gennaio del 2023. In particolare, la prima puntata andrà in onda domenica 15 gennaio in prima serata sulla rete di punta di Mediaset, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. Saranno dieci le puntate previste ma non è detto che tutte andranno in onda di domenica sera, è ancora da valutare. Noi, come sempre, vi terremo aggiornati quindi continuate a seguirci.