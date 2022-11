Oggi è lunedì 28 novembre 2022, noto come il Cyber Monday, giorno che formalmente chiude un periodo ricco di offerte culminato con il Black Friday, celebrato lo scorso 25 novembre.

In questo periodo vi abbiamo segnalato davvero tantissime offerte, provenienti dai principali rivenditori di elettronica di consumo; tra questi, uno spazio piuttosto ampio se l’è ritagliato Amazon, colosso dell’e-commerce che ha proposto nell’ultimo periodo tantissime smart TV in offerta. In questo articolo, vi segnaliamo le migliori offerte sulle smart TV, da cogliere al volo in occasione del Cyber Monday.

Xiaomi F2: la Fire TV in super offerta per il Cyber Monday su Amazon

Una delle principali protagoniste di questo periodo di offerte su Amazon è la Xiaomi F2, una smart TV animata dal sistema operativo Fire TV realizzato proprio da Amazon (è lo stesso che si trova nelle chiavette Fire TV Stick e nel box Fire TV Cube).

La Xiaomi F2 è realizzata da Xiaomi con un design molto gradevole, caratterizzato da cornici molto risicate, ed è disponibile in tre diversi tagli di diagonale (43, 50 o 55 pollici), tutte con risoluzione 4K Ultra HD e con le medesime funzionalità smart, nonché con la compatibilità con i più recenti standard della TV digitale terrestre. Non manca poi il supporto agli standard HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth e HDR10 e la compatibilità con le principali app e i principali servizi di streaming audio/video (come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Mediaset Infinity, RaiPlay, Discovery+, NOW e DAZN).

Anche per il Cyber Monday, Amazon propone in offerta la Xiaomi F2 a prezzi incredibili: sebbene la versione con diagonale da 43 pollici sia terminata, al momento della stesura di questo articolo risultano ancora disponibili le versioni da 50 e da 55 pollici, proposte rispettivamente con il 22% e il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Cyber Monday: ecco le cinque migliori TV in offerta su Amazon

Messa da parte la convenientissima Xiaomi F2, troviamo tantissime altre smart TV in offerta per il Cyber Monday su Amazon: tra queste, vi segnaliamo una OLED targata LG, e altre proposte di Sony, Samsung e TCL, per tutte le tasche.

Prima di chiudere, vi segnaliamo che tutte queste smart TV potrebbero esaurirsi da un momento all’altro e che, più in generale, quelle sulle smart TV sono soltanto una minima parte delle offerte Amazon di questo periodo, che termineranno alle 23:59 di oggi, lunedì 28 novembre 2022, noto come il Cyber Monday.

Tutte le offerte per il Cyber Monday di Amazon (terminano alle 23:59 del 28/11)

