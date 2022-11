A partire dalla giornata di ieri, lunedì 21 novembre 2022, Euronics, una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo, ha dato il via alla nuova promozione, con il nuovo volantino Black Friday Gran Finale che propone, con sconti fino al 50%, una vasta gamma di prodotti tecnologici, tra i quali rientrano anche numerose smart TV.

Il volantino sarà poi valido fino a lunedì 28 novembre, noto come il Cyber Monday, e passerà per venerdì 25 novembre 2022 che è il vero e proprio Black Friday dell’anno. Come anticipato, in questo articolo ci occuperemo unicamente delle offerte sulle smart TV; per conoscere tutte le altre offerte del nuovo volantino di Euronics, potete fare riferimento all’articolo dedicato che abbiamo già pubblicato sul nostro portale TuttoTech.net.

Le migliori TV in offerta nel Black Friday Gran Finale di Euronics (dal 21 al 28 novembre 2022)

Siamo nella fase calda del mese di novembre e tutti principali rivenditori si sono messi in gioco proponendo le proprie offerte di questo agguerritissimo Black Friday 2022. Anche Euronics vuole dire la sua, e lo fa con il nuovo volantino Black Friday Gran Finale con sconti fino al 50%. La promozione è disponibile sia online che nei negozi fisici (è possibile sfogliare il volantino a questo link) e durerà solo una settimana, con scadenza programmata per il 28 novembre, giorno del Cyber Monday.

Va segnalato che il rivenditore non offre il servizio di spedizione gratuita: i prezzi partono dai 45 euro richiesti per la consegna standard e arrivano ai 49 euro per la consegna al piano; tuttavia, Euronics permette di scegliere l’opzione “Prenota e ritira” per potere acquistare online il prodotto e ritirarlo in un negozio Euronics indicato dal cliente, il tutto senza costi aggiuntivi.

Fatte queste premesse, è il momento di passare alle migliori offerte sulle smart TV del volantino “Black Friday Gran Finale” di Euronics, elencate in ordine decrescente di prezzo. Tra quelle in offerta, rientrano un buon numero di TV OLED di produttori come LG, Samsung e Sony, ma anche tante TV QLED di Hisense e della stessa Samsung, collocate in tantissime fasce di prezzo.

Per tutte le altre offerte della categoria Audio e Video del volantino di Euronics pensato per il Black Friday, potete visitare questo link; qualora foste invece interessati a scoprire tutte le offerte del volantino “Black Friday Gran Finale” di Euronics vi basterà seguire questo link.

