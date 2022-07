Tutti pronti per vivere le nuove avventure di Boris 4? L’attesissima serie cult comedy, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, che fa ridere e commuovere sta per arrivare.

Boris 4, la trama

La serie ha iniziato le riprese della quarta stagione a Roma, nel 2021. Sono durate ben nove settimane e ora finalmente è stata completata. Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, Boris 4 ritorna a raccontare il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani in modo ironico e satirico.

La serie racconterà il ritorno della troupe su un set, ma sembra non essere quello delle prime stagioni, cioè la serie italiana low budget intitolata “Gli occhi del cuore”. Boris 4 racconterà il modo in cui i social hanno influenzato le produzioni, come gli influencer e le piattaforme di streaming stiano incidendo su quanto viene realizzato. Come sempre sarà fondamentale la chiave ironica con cui si cercherà di fornire uno spaccato di un mondo patinato e sconosciuto.

I protagonisti si cimenteranno in questa nuova realtà con il loro modo estroso, particolare e speciale di reagire agli eventi che accadranno. Nel frattempo le riprese dovranno andare avanti e – volenti o nolenti – gli attori dovranno riuscire a realizzare il nuovo titolo in cantiere. Ci riusciranno?

Boris 4, il cast

Il cast di Boris 4 è molto ricco, come si vede dalla prima immagine diffusa. Ci sono tutti i protagonisti delle passate stagioni e alcune new entry. Ecco chi ci sarà:

Luca Amorosino

Giulia Anchisi

Valerio Aprea

Massimiliano Bruno

Ninni Bruschetta

Raffaele Buranelli

Aurora Calabresi

Paolo Calabresi

Astrid Casali

Antonio Catania

Eugenia Costantini

Carolina Crescentini

Cecilia Dazzi

Massimo De Lorenzo

Caterina Guzzanti

Corrado Guzzanti

Andrea Lintozzi

Emma Lo Bianco

Francesco Pannofino

Cristina Pellegrino

Edoardo Pesce

Alessio Praticò

Karin Proia

Andrea Purgatori

Carlo De Ruggieri

Andrea Sartoretti

Pietro Sermonti

Alessandro Tiberi

Giorgio Tirabassi

Nina Torresi.

Boris 4, la prima immagine

Oggi è stata diffusa la prima immagine della nuova stagione di Boris 4, la serie italiana scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Uno scatto allegro e spensierato di tutto il cast coinvolto. Eccoli:

Noi F4 basiti. La quarta stagione di #Boris arriva il 26 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. DAI,DAI,DAI! 🎬 pic.twitter.com/BjYrbp9LHe — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) July 28, 2022

Boris 4, quando uscirà e dove

L’attesissima serie cult comedy, Boris 4, debutterà il 26 ottobre in esclusiva su Disney +. Per vedere la serie italiana è necessario essere in possesso di un abbonamento mensile o annuale alla piattaforma streaming.