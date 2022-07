Nella giornata di oggi, 22 luglio, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale che potrebbe fare al caso di molti potenziali acquirenti: il volantino Sottocosto torna in auge con una vasta selezione di offerte su tantissimi prodotti tech, tra i quali spicca anche una discreta selezione di smart TV.

Insomma, dopo che proprio ieri avevamo preso in esame gli Extra sconti per un’Extra Estate di Euronics, vagliando sia le offerte per le smart TV che tutte le altre, quest’oggi andiamo a scoprire le nuove proposte di un altro noto rivenditore nazionale di elettronica di consumo.

Offerte smart TV del Sottocosto di Unieuro (22 – 31 luglio 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito di questa nuova promozione di Unieuro, andiamo a riepilogarne in breve le informazioni più importanti.

Il Sottocosto di Unieuro è valido da oggi, 22 luglio, con scadenza già fissata per il 31 luglio ed è disponibile anche sotto forma di volantino, che potete eventualmente sfogliare in formato virtuale a questo link. Come al solito, gli sconti sono già calcolati, dunque non ci sono codici sconto da aggiungere per ottenerli; inoltre il rivenditore prevede la possibilità di rateizzare il pagamento dei propri acquisti tramite finanziamento. Per una più ampia selezione di offerte, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato su TuttoTech.net.

Senza ulteriori indugi, ecco tutte le offerte sulle smart TV facenti parte del volantino “Sottocosto” di Unieuro:

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere consultate cliccando sul link sottostante:

Offerte del Sottocosto di Unieuro (22 – 31 luglio 2022)

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide agli acquisti

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.