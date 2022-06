In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: nell’ambito del Red Friday (“Il vero Black Friday dell’estate”), sono attive le offerte NO IVA 22%, con tantissime smart TV per varie fasce di prezzo e non solo.

Nel ricordarvi che le offerte del Red Friday di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi saranno ancora attive fino al 22 giugno, anche con riferimento a smartphone Android e altri prodotti, vediamo ora le occasioni offerte da questa nuova iniziativa.

NO IVA 22% di MediaWorld: informazioni utili (solo 17 giugno 2022)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprire in poche righe le informazioni più importanti del NO IVA 22%.

I primi dettagli da chiarire attengono alla durata e alla disponibilità della promozione: le offerte sono disponibili sia sullo store online che presso i punti vendita fisici del rivenditore, sono attive dalle ore 19.30 di ieri e lo saranno solo per la giornata di oggi, 17 giugno 2022.

Per quanto riguarda il funzionamento, come sempre il NO IVA consiste nello scorporo dell’IVA e si traduce in uno sconto effettivo del 18,04% sul prezzo di vendita. Il rivenditore, come al solito, permette di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti a partire da 199 euro.

La promozione tocca solo TV ed elettrodomestici e sono esclusi i prodotti parte delle seguenti promozioni:

”IL MEGLIO DEGLI ACCESSORI”, “SPECIALE IMETEC BELLISSIMA”, “LA CASA PER ME”, “RED FRIDAY” dal 13 al 22 Giugno, tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online: “SOLO PER OGGI” del 16 e del 17 giugno, tutti gli elettrodomestici a marchio SMEG, MIELE, LIEBHERR, DYSON, IROBOT, tutti i prodotti incasso a marchio Samsung, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld. Termini, condizioni ed esclusioni dell’iniziativa qui.