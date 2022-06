In queste ore, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — mette a disposizione l’ennesima, interessante, iniziativa promozionale che potrebbe fare gola a molti potenziali acquirenti: sono attive le offerte del Red Friday (“Il vero Black Friday dell’estate”), con tantissime smart TV per varie fasce di prezzo e altri prodotti correlati.

Volantino “Red Friday” di MediaWorld (dal 13 al 22 giugno): info utili

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili nell’ambito di questa nuova promozione firmata MediaWorld, andiamo a scoprire in poche righe le informazioni più importanti del “vero Black Friday dell’estate”.

Partiamo con il dire che il volantino, che può essere comodamente sfogliato in formato virtuale a questo link, è valido sia online che nei punti vendita fisici della catena. Per quanto riguarda il periodo di validità delle offerte, queste sono già attive in questo momento, mentre la scadenza è fissata per il 22 giugno prossimo. Il rivenditore, come al solito, permette di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti a partire da 199 euro.

Per quanto concerne le modalità d’acquisto, con Red Friday il cliente può scegliere tra acquisto on-line con consegna direttamente a casa, acquisto on-line con ritiro in negozio (per i prodotti in cui è presente l’indicazione) e acquisto in negozio.

Offerte smart TV di MediaWorld “Red Friday” (dal 13 al 22 giugno)

In questa sede vengono prese in esame solo e unicamente le offerte relative alle smart TV — con qualche soundbar e impianto audio di contorno —, tuttavia il volantino “Red Friday” di MediaWorld ne comprende anche tantissime altre su prodotti tecnologici delle categorie più disparate che potete trovare a questo link.

Ecco le migliori offerte proposte da MediaWorld:

Queste e tutte le altre offerte aventi ad oggetto smart TV e prodotti audio correlati sono disponibili al link sottostante (date un’occhiata anche alle cuffie Sony WH-CH710N a 88,99 euro):

Offerte smart TV di MediaWorld “Red Friday” (fino al 22 giugno)

