In questi giorni, Comet, noto rivenditore nazionale di prodotti di elettronica di consumo molto attivo anche online, ha reso disponibile il nuovo volantino “Summer Black Friday”, che comprende numerosissime offerte su prodotti tecnologici, tra le quali spicca anche un’ampia selezione di smart TV.

Insomma, dopo che un paio di giorni addietro vi avevamo segnalato il rilancio del Red Friday da parte di MediaWorld, oggi andiamo a scoprire tutte le proposte di un altro rivenditore.

Volantino “Summer Black Friday” di Comet: info essenziali

Partiamo con il riassumere in breve le informazioni essenziali su questa nuova iniziativa promozionale. Le offerte del “Summer Black Friday” firmato Comet possono essere sfruttate comodamente sullo store online del rivenditore, il volantino è già valido da qualche giorno e rimarrà disponibile fino al prossimo mercoledì, 22 giugno 2022.

A quanto detto va aggiunto che il rivenditore garantisce la spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori ai 49 euro e permette di pagare in 10 mesi a tasso zero gli ordini di importo compreso tra 320 e 5.000 euro.

Premesso che il volantino può essere sfogliato in formato virtuale in tutta comodità a questo link, come si diceva in apertura sono compresi tanti prodotti tecnologici di varie categorie, come smartphone, computer e tablet, wearable, dispositivi per la smart home e anche per la mobilità elettrica. Per tutti questi altri prodotti potete fare riferimento ai link precedenti, in questa sede ci occuperemo solo ed esclusivamente delle offerte relative alle smart TV.

Offerte smart TV “Summer Black Friday” di Comet (fino al 22 giugno 2022)

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le offerte dedicate alle smart TV del nuovo volantino “Summer Black Friday” di Comet. Eccole tutte:

Queste e tutte le altre offerte del volantino di Comet sono disponibili al link sottostante:

