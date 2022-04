Da oggi, venerdì 8 aprile, e fino a martedì 19 aprile sarà possibile abbonarsi alla nuova offerta Flash di Sky che propone Sky TV, Sky Cinema e Netflix in unico pacchetto a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44 euro. La promozione garantisce dunque un risparmio di 24 euro al mese, o se preferisci 432 euro, tenendo conto dell’intera durata della promozione.

Per abbonarsi è sufficiente collegarsi al sito ufficiale Sky tramite il link qui sotto e scegliere se sottoscrivere l’offerta per Internet (Sky Q via Internet) o per satellite (Sky Q via satellite): con Sky Q via Internet ricevi il box a casa e dopo averlo collegato alla rete Wi-Fi di casa inizi subito a vedere i contenuti della promozione; con Sky Q via satellite invece godi della qulità del 4K HDR, metti in pausa anche in diretta e registri fino a quattro programmi Sky in contemporanea.

Cosa include la nuova offerta Flash di Sky

Al prezzo di 19,90 euro al mese puoi guardare l’intera programmazione di Sky TV e Sky Cinema, oltre ad avere l’accesso illimitato al catalogo Netflix. Ecco, nel dettaglio, cosa include la nuova offerta Flash di Sky:

Sky TV : le produzioni Sky Original, gli show di Sky per tutta la famiglia, i migliori documentari, le serie TV italiane e internazionali, i notiziari con i fatti più importanti dall’Italia e dal mondo;

: le produzioni Sky Original, gli show di Sky per tutta la famiglia, i migliori documentari, le serie TV italiane e internazionali, i notiziari con i fatti più importanti dall’Italia e dal mondo; Sky Cinema : oltre 200 prime visioni e 20 film Sky Original ogni anno;

: oltre 200 prime visioni e 20 film Sky Original ogni anno; Netflix: tutti i contenuti di Netflix (film, serie TV, documentari, speciali) direttamente dalla Home di Sky Q.

Cosa aspetti dunque? Approfitta oggi stesso dell’offerta Flash di Sky per guardare Sky TV, Sky Cinema e Netflix a soli 19,90 al mese per 18 mesi anziché 44 euro al mese.

