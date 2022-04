Ieri era solo una voce, oggi arriva la conferma. Costantino Della Gherardesca non sarà presente stasera a Pechino Express 9. A dirlo è lui stesso, con un messaggio che mantiene il suo tratto di ironia iconica.

Pechino Express 9, Costantino Della Gherardesca non ci sarà

Il presentatore storico della trasmissione di viaggio ora su Sky e Now, ha deciso di comunicare sui social la decisione presa. Ecco cos’ha detto:

“C’è stato un periodo in cui la finestra di casa era l’unico sguardo sul mondo. Dopo giorni a guardarla si incominciavano ad immaginare luoghi lontani. Divano e plaid di lana, poltrona e tisana del ventre piatto, letto alle 20.30 e romanzo indiano! È tutto vero, inizia Pechino Express. Io per ora me lo godrò da casa. Enzo, pensaci tu a quei rammolliti! Io continuo con la mia danza del ventre piatto”.

Il messaggio è stato pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del programma:

Pechino Express 9, quando ritornerà Costantino Della Gherardesca?

Il presentatore storico ha dunque ceduto lo scettro della conduzione ad Enzo Miccio, come vi avevamo anticipato ieri, ma per quanto tempo? Le uniche informazioni disponibili sono quelle fornite da lui stesso nel video: “per ora”. Non è escluso un ritorno in questa stagione, ma immaginiamo dipenda dalle condizioni di salute del presentatore.

Pechino Express 9, le anticipazioni della quinta puntata, in onda stasera 7 Aprile

La quinta puntata di Pechino Express 9 sarà la prima in cui Costantino Della Gherardesca sarà assente. Le sette coppie di viaggiatori rimaste in gara si ritroveranno in ’Uzbekistan, un Paese molto suggestivo, ma altrettanto poco noto in madrepatria. I concorrenti dovranno percorrere 86 km per arrivare alla tappa finale. Le coppie rimaste in gara a Pechino Express 9 sono:

Barbascura X e Andrea Boscherini “ Gli Scienziati ”

” Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “ I Fidanzatini ”

” Victoria Cabello e Paride Vitale “ I Pazzeschi ”

” Fru e Aurora Leone “ Gli Sciacalli ”

” Nikita Pelizon e Helena Prestes “ Italia-Brasile ”

” Bugo e Cristian Dondi “ Gli Indipendenti ”

” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia.