La notizia era già stata sussurrata qualche settimana fa. Ma le voci si fanno ancora più insistenti. Costantino Della Gherardesca ha lasciato il travel reality che gli ha dato fama e successo? Scopriamo che cosa è successo.

Costantino Della Gherardesca abbandona Pechino Express 2022?

Costantino Della Gherardesca è il conduttore storico di Pechino Express, fin dagli esordi in Rai e ora che il programma è stato spostato su Sky, i telespettatori sono stati ben felici di rivederlo nel reality show. Ma sembra che non durerà molto. Infatti nelle prossime puntate potremmo assistere all’entrata in gioco di un altro conduttore.

Costantino Della Gherardesca abbandonerà Pechino Express 2022 a causa di un infortunio avvenuto durante le registrazioni. A dare la notizia è stato Dagospia. Ma da Sky ancora non è arrivata la conferma ufficiale.

Chi sostituirà Costantino Della Gherardesca a Pechino Express 9?

Il sito di Dagospia ha annunciato il nome del sostituto di Costantino Della Gherardesca. Il presentatore è un volto noto del programma, che ha partecipato anche nella terza puntata dell’adventure – game. Secondo le indiscrezioni Enzo Miccio condurrà Pechino Express 9.

Il wedding planner era arrivato secondo quando partecipò all’ottava edizione insieme a Carolina Gianuzzi con la coppia dei Wedding Planner. Ritornato nella terza tappa, ha formato con Costa, la coppia delle Lepri.

Domani sera, giovedì 7 Aprile, andrà in onda la quinta puntata di Pechino Express – La rotta dei sultani su Sky Uno . Le sette coppie rimaste in gara arriveranno in Uzbekistan. Costantino sarà con loro? Lo scopriremo domani!