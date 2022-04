Summertime 3 sta per arrivare sui nostri teleschermi e i tantissimi fan della versione non vedono l’ora di scoprire tutte le novità. La serie ispirata al bestseller Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, ha conquistato tantissimi telespettatori giovani che nelle avventure dei protagonisti si sono rivisti.

Summertime 3, diretto da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda, promette grandi sorprese per tutti i fan affezionatissimi. In questo articolo troverete tutto quello da sapere sul tanto atteso Summertime 3, quando inizia, dove vederlo e tutte le informazioni utili.

Summertime 3: la trama

Il teen dramma italiano è arrivato alla sua ultima stagione. La casa di produzione ha già annunciato che questa è la stagione finale. In essa tutte le vicende aperte nei capitoli precedenti verranno chiuse. La terza stagione è stata scritta da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli.

La trama di Summertime 3 si svolge sempre sulla Riviera romagnola, ma il tempo della narrazione è cambiato. I ragazzi sono più grandi e un anno è passato. Summer è decisa a vivere l’Estate con un atteggiamento nuovo, più spensierato e libero; invece Dario è appesantito dal pensiero di una proposta a cui non può proprio dire di no. Sofia ritorna, ma si porta nel cuore il sospetto di esser stata dimenticata da tutti. Ale invece vive con sensi di colpa costanti.

Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue vivranno un’Estate di formazione, che li aiuterà a scoprirsi e forse, amarsi un po’ di più. Arriveranno nuove persone nel loro gruppo, che gli insegneranno tantissimo sul valore dell’amicizia e l’importanza del lasciar andare quando si deve.

Summertime 3: il cast

Il cast completo della terza stagione di Summertime, rivedrà protagonisti delle passate edizioni, ma anche nuove comparse. Vediamo il cast di Summertime 3 e i ruoli che interpreteranno tutti gli attori e le attrici coinvolti.

Coco Rebecca Edogamhe (Summer)

Ludovico Tersigni (Ale)

Amanda Campana (Sofia)

Andrea Lattanzi (Dario)

Giovanni Maini (Edo)

Alicia Ann Edogamhe (Blue)

Andrea Butera (Alfredo)

Lucrezia Guidone (Rita)

Romina Colbasso (Giulia)

Sara Mondello (Milena)

Amparo Piñero Guirao (Lola)

Cristiano Caccamo (Luca)

Stefano Rossi Giordani (Stefano)

Emilia Scarpati Fanetti (Federica)

Ludovica Ciaschetti (Viviana).

Thony (Isabella)

Alberto Boubakar Malanchino (Antony)

Mario Sgueglia (Maurizio)

Giuseppe Giacobazzi (Loris)

Marina Massironi (Wanda)

Summertime 3: data di uscita e dove vederlo

Summertime 3 torna il 4 maggio 2022 su Netflix. Verranno rilasciati otto episodi per concludere le avventure estive dei protagonisti. Tutti gli abbonati alla piattaforma streaming potranno vederlo gratuitamente. Non è previsto il rilascio sulla tv in chiaro per il momento.

Summertime 3: il trailer

La piattaforma di streaming ha rilasciato un nuovo trailer della serie tv mocciana. Ecco il traler di Summertime 3:

#Summertime Stagione Finale, sì, abbiamo scritto proprio FINALE 😢, arriva il 4 maggio pic.twitter.com/EoZX5MpQ55 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 6, 2022

Summertime 3: le foto

Netflix ha diffuso le prime foto della terza stagione di Summertime. Eccole in questa gallery.