Ci voleva il grande ritorno di Enzo Miccio per dare una sterzata a Pechino Express 2022. Questa edizione su Sky e Now è partita un po’ in sordina, con i concorrenti poco agguerriti, a parte alcuni. Ma l’arrivo del wedding planner ha cambiato l’umore di questa terza puntata.

Infatti la sua consueta velocità e destrezza nel muoversi tra le difficoltà della gara, hanno garantito risate, ma anche una sfida all’ultimo sangue. Ma scopriamo che cosa è successo nella terza puntata e che cosa hanno fatto i due amati ospiti di Pechino Express 2022.

Pechino Express 2022, cos’è successo nella terza puntata con Max Giusti ed Enzo Miccio

Costantino Della Gherardesca per una parte della terza tappa decide di lasciare il timone del programma a Max Giusti (concorrente di Pechino Express 8). Sarà lui a condurre il programma, mentre Enzo Miccio viaggerà in coppia con lui: saranno la squadra delle Lepri. Già il nome preannuncia quanto starà per accadere. I due infatti correranno come matti per raggiungere la meta, instillando un po’ di sano agonismo anche negli altri concorrenti. Infatti chiunque si sarebbe classificato dopo di loro sarebbe stato a rischio eliminazione.

Il wedding planner ancora risente la bruciante sconfitta del 2020 quando, gareggiando come i Wedding Planner insieme a Carolina Giannuzzi, perse per un soffio. Al primo posto ci furono le Collegiali e tanti meme che rappresentavano il dispiacere dello stesso presentatore. Ora finalmente in coppia, hanno potuto divertirsi e far divertire.

Costantino più lento e pacato, ha iniziato la gara con una brutta caduta, che poteva costargli l’andamento del viaggio. Ma è stato trascinato dalla furia di Miccio che correva, recuperava passaggi e faceva fuori quanti più concorrenti poteva. Alla fine i due concorrenti si sono piazzati al quarto posto. La conclusione di quest’esperienza per Costantino Della Gherardesca è stata:

“Estremamente difficile perché non ho l’atleticità di Enzo Miccio. Ero un po’ un Quasimodo che gli veniva dietro, non sono riuscito a tirare sù lo zaino, però noi abbiamo in comune una cosa: siamo un po’ freak e questa cosa ci terrà sempre uniti”.

Per Enzo invece: “Costantino ha cercato di domare la mia frenesia“.

Chi è stato eliminato nella terza puntata di Pechino Express 2022?

La terza puntata di Pechino Express 2022 stava per segnare il destino della coppia Mamma e Figlia. Sono loro le concorrenti arrivate di fronte al verdetto della busta per decisione della coppia dei Fidanzatini. Ma, per loro fortuna la gara non era eliminatoria e potranno continuare a viaggiare ancora.

Sicuramente lo faranno con una consapevolezza nuova, visto che ieri sera appena è stato possibile colpirle, gli altri concorrenti l’hanno fatto dandogli una penalità che consisteva in ben 20 minuti di ritardo e poi cercando di eliminarle. Rita Rusic quando le ha candidate per l’eliminazione ha dichiarato: “Se vogliamo vincere dobbiamo eliminare i più forti“. Pertanto, se vogliono arrivare in finale, la coppia Mamma e Figlia dovrà cercare sempre di essere ai primi posti o immune.

La classifica della terza puntata di Pechino Express 2022

Alla fine della terza puntata la classifica finale delle coppie di Pechino Express è stata questa:

I Fidanzatini– Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

I Pazzeschi– Victoria Cabello e Paride Vitale

Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes

Le Lepri– Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca

Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi

Padre e Figlio – Ciro e Giovambattista Ferrara

Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini

Gli Sciacalli invece erano immuni e hanno avuto accesso direttamente alla prossima tappa.

Pechino Express, le anticipazioni della quarta puntata in onda giovedì 31 Marzo

Nella prossima puntata i nostri viaggiatori arriveranno nella splendida città di Instanbul. Qui la gara sarà rocambolesca e darà filo da torcere a tutti i concorrenti. Corse, cadute, passaggi presi e altri persi caratterizzeranno la quarta puntata di Pechino Express 2022 in onda giovedì 31 Marzo.

Alcuni concorrenti avranno dei litigi. Barbascura X del team Gli Scienziati si arrabbierà con la coppia Mamma e Figlia per un “bruttissimo gesto” che secondo lui spiega “come mai arrivano sempre prime”. Inoltre, qualcuno di loro si tatuerà sulla pelle quest’avventura nel travel reality. Appuntamento giovedì 31 Marzo su Sky e Now alle 21.20 per scoprire la meravigliosa Instanbul.