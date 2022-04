Cosa mi consigliate di vedere su Disney+? In questo articolo trovi la lista completa con le novità su film e serie TV in uscita da lunedì 4 a domenica 10 aprile.

Riflettori accesi sul film originale Sex Appeal, in uscita questo venerdì. Diretto da Talia Osteen, il film statunitense è interpretato fra gli altri da Mika Abdalla, Jake Short e Mason Versaw. Nella lista dei produttori figurano invece Jeremy Garelick, Ryan Bennett e Will Phelps (American High), insieme a Michael Glassman (LD Entertainment), Kendrick Tan (Lit Entertainment), Tobias Weymar e Mark Fasano (Nickel City). Negli Stati Uniti Sex Appeal è distribuito dalla piattaforma streaming Hulu.

Novità Disney+: i film e le serie TV in uscita dal 4 al 10 aprile

Ecco un riepilogo delle novità Disney+ in calendario nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 aprile. Di seguito l’elenco completo di film e serie TV in uscita sulla piattaforma Disney Plus nei prossimi giorni.

Film

Sex Appeal – Film originale in uscita venerdì 8 aprile

Serie TV

Single Drunk Female – Serie televisiva completa in uscita mercoledì 6 aprile

I Simpson – Trentaduesima stagione in uscita mercoledì 6 aprile

Star – Seconda stagione in uscita mercoledì 6 aprile

Terapia di coppia…aperta – Serie televisiva completa in uscita mercoledì 6 aprile

Che serie guardare su Disney+? Novità dal 4 al 10 aprile

Quale serie TV guardare su Disney+ questa settimana? Tra le principali novità in uscita la prima stagione di Single Drunk Female, i nuovi episodi di Star e la trentaduesima stagione de I Simpson. Tutte e tre le serie usciranno nella mattina di mercoledì 6 aprile.

Single Drunk Female – Prima stagione dal 6 aprile

Single Drunk Female è una serie televisiva statunitense ideata da Simone Finch (The Conners). La protagonista è Samantha Fink, un’alcolista di 28 anni interpretata dall’attrice Sofia Black-D’Elia (Gossip Girl). Dopo una figuraccia in pubblico, e per evitare il carcere, la 28enne è costretta a chiedere aiuto alla madre Carol, per anni assente dalla sua vita. Tornare nella città dove è nata rappresenta per Samantha un nuovo percorso da affrontare per superare la fase più difficile della propria esistenza. Tra le tante cose con cui è chiamata a fare i conti c’è anche il rapporto con la sua ex migliore amica, la quale sta uscendo ora con il suo ex fidanzato. Nel cast della serie, insieme a Sofia Black-D’Elia, si annoverano Rebecca Henderson (Inventing Anna), Sasha Compère (Love Live), Garrick Bernard e Lily Mae Harrington.

Star – Seconda stagione dal 6 aprile

Nello stesso giorno di Single Drunk Female, il catalogo di Disney Plus ospiterà tra le nuove serie TV anche la seconda stagione di Star, la serie televisiva musical ideata da Tom Donaghy e Lee Daniels per Fox. Le protagoniste sono Jude Demorest, Brittany O’Grady e Ryan Destiny, insieme a Quincy Brown, Amiyah Scott, Benjamin Bratt e Queen Latifah. Nella serie Jude Demorest interpreta Star Davis, una ragazza orfana che decide un giorno di lasciare l’affidamento per salvare Simone, la sorella minore, dagli abusi sessuali della sua famiglia adottiva. Insieme le due sorelle Davis si trasferiscono ad Atlanta: al loro arrivo trovano ospitalità nella casa di Carlotta Brawn, una madre surrogata, amica intima della madre delle due ragazze.

I Simpson – Trendaduesima stagione dal 6 aprile

Sempre mercoledì 6 aprile debutta la trentaduesima stagione de I Simpson. Su Fox l’ultimo capitolo della sitcom animata statunitense è andata in onda dal 27 settembre 2020 al 23 maggio 2021. Al suo interno ospita nientemeno che il 700° episodio della serie, intitolato Natale di redenzione. In totale, la stagione numero 32 de I Simpson include ventidue nuovi episodi, trasmessi in prima visione in Italia dal 27 settembre al 13 novembre 2021. Va da sé, e forse non ci sarebbe neanche il bisogno di scriverlo, che la famiglia Simpson continuerà a far parlare di sé per situazioni e fatti ben oltre il limite del surreale. Quanto durerà la loro epopea? Per il momento sappiamo con certezza che la sitcom animata I Simpson proseguirà almeno fino alla 34esima stagione, dopo la conferma del rinnovo da parte del network televisivo statunitense Fox.

Che film guardare su Disney+? Novità dal 4 al 10 aprile

Se alle serie TV preferisci i film, in questa sezione trovi la principale novità targata Disney Plus di questa settimana: la pellicola Sex Appeal.

Sex Appeal – Dall’8 aprile

Sex Appeal, film originale della piattaforma streaming Hulu, ha esordito all’inizio del 2022 negli Stati Uniti. Prima del suo arrivo nel Vecchio Continente, Disney Plus ha reso disponibile il film in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Sex Appeal è la storia di Avery Hansen-White (Mika Abdalla), una ragazza con una bassa autostima che mantiene una relazione a distanza con un suo coetaneo. Un giorno il fidanzato di Avery chiede di portare il loro rapporto a un livello più importante, prendendo la giovane in contropiede. Avery, che non ha mai avuto il coraggio di sperimentare o fare cose diverse nei campi in cui reputa di non essere brava, chiede aiuto a Larson, il suo più caro amico. C’è però un problema: ben presto la ragazza si accorge che l’amore e il sesso non rispondono a leggi meccaniche, ma rientrano nell’imprevedibile universo governato da testa e cuore.