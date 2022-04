Oggi, sabato 2 aprile, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Argentina della MotoGP, terza prova del Mondiale 2022. Dopo il successo nella gara inaugurale di Enea Bastianini in Qatar, due settimane fa in Indonesia il portoghese Miguel Oliveira in sella alla sua KTM ha chiuso al traguardo davanti a tutti, conquistando così la prima vittoria di quest’anno. Sul podio anche il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e il connazionale Zarco su Ducati.

Quella di due domeniche fa è stata un’altra gara da dimenticare per Francesco “Pecco” Bagnaia”, giunto sul traguardo in quindicesima posizione. Dopo le prime due prove, il pilota della Ducati ufficiale ha un solo punto in classifica: per lui il Mondiale è iniziato subito in salita, nonostante le alte aspettative riposte dagli appassionati di motori nei suoi confronti durante l’ultimo inverno.

Di seguito gli orari delle qualifiche della MotoGP di oggi sabato 2 aprile in chiaro e in differita su TV8, e in diretta TV in esclusiva su Sky.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Orari qualifiche MotoGP Argentina 2022 oggi su TV8

Le qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Argentina 2022 della MotoGP saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 23:15 (ora italiana). Il pubblico da casa assisterà prima alla Q1, la sessione di qualifiche che precede la seconda e decisiva sessione di prove ufficiali per la pole position. Commento come sempre affidato al giornalista sportivo Guido Meda e all’ex pilota di motociclismo Mauro Sanchini.

Orari qualifiche MotoGP Argentina 2022 oggi su Sky

Le qualifiche della MotoGP di oggi, sabato 2 aprile, saranno trasmesse in diretta TV su Sky alle 22:05 (ora italiana). L’appuntamento è su Sky Sport MotoGP, canale 208 della pay-TV inglese.

Dove vedere le qualifiche di oggi 2 aprile della MotoGP in streaming

Il live streaming delle qualifiche ufficiale di oggi 2 aprile della MotoGP sarà visibile su Sky Go e NOW. Chi non ha l’abbonamento Sky o NOW, avrà la possibilità di seguire in streaming sul sito tv8.it la doppia sessione di qualifiche del Gran Premio d’Argentina in differita.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la MotoGP 2022 in TV e in streaming

Crediti foto di copertina: profilo Twitter Mooney VR46 Racing Team (@vr46racingteam)