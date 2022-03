La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Napoli e Lazio, valida per la 19° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Napoli Lazio, in calendario il giorno 02 aprile alle ore 14:30.

Dove vedere Napoli Lazio di Serie A femminile

La partita Napoli – Lazio di Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma streaming on demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV.

Lo streaming di Napoli Lazio femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. Inoltre, chi vuole potrà seguire la gara live su PC Windows o Mac collegandosi al sito timvision.it.

L’interesse generale sul calcio in rosa è in continua ascesa e la gara tra Napoli e Lazio della 19° giornata di Serie A è la chiara dimostrazione di quanto sia cresciuto il livello dei club femminili in questi ultimi anni, grazie anche all’importante vetrina dei Campionati Mondiali di calcio disputati in Francia.

Inoltre, ti invitiamo a consultare il calendario di Serie A femminile della stagione 2020/21, in modo da restare sempre aggiornato sulle date e gli orari delle prossime sfide in programma.

Programma Napoli Lazio di Serie A femminile di Serie A femminile

In conclusione, ecco un veloce riepilogo su quando e come vedere Napoli vs Lazio del campionato della Serie A donne:

Diretta TV : n/a

: n/a Diretta streaming : TIMvision

: TIMvision Data : 02 aprile

: 02 aprile Orario: 14:30