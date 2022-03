Gli adolescenti del 2000 potrebbero non conoscerli, ma ora lo faranno. The Vampire Diaries arrivano presto su Netflix, il teen – drama sui vampiri creato da Kevin Williamson e Julie Plec, verrà rilasciato dalla piattaforma streaming. Tutti potranno scoprire le avventure di Elena Gilbert, Damon e Stefan Salvatore e dei loro amici.

La serie di successo in otto stagioni che ha vinto numerosi premi ritorna sui nostri teleschermi, scopriamo quando e come.

The Vampire Diaries, quando uscirà su Netflix

La fortunata serie tv andò in onda dal 2009 al 2017. Le avventure sentimentali, avventurose dei protagonisti percorrono la vita dei protagonisti dal liceo fino alla morte (di alcuni). L’umana Elena, recentemente diventata orfana, conosce a scuola Stefan Salvatore, un ragazzo che fin da subito nutre per lei un’attrazione. Ma nel suo passato ci sono parecchi oscuri segreti e il fratello Damon, più selvaggio e affascinante, adora farli venire a galla. Le avventure si dipanano lungo l’arco di otto stagioni, tra omicidi, morti, streghe, riti e gravidanze mistiche.

The Vampire Diaries uscirà su Netflix il 30 Aprile. Da quella data tutti gli abbonati alla piattaforma potranno guardare gratis The Vampire Diaries.

The Vampire Diaries, il cast

Il cast di The Vampire Diaries ebbe un grandissimo successo grazie alla serie. Alcuni attori fecero poi parte dello spin off The Originals, sui vampiri originali che hanno creato tutte le specie di vampiri esistenti al mondo; altri su The Legacies, lo spin off di The Originals, che racconta le avventure della figlia di Klaus Michaelson, Hope, il triibrido (vampira, strega, licantropa).

Ecco il cast principale di The Vampire Diaries:

Nina Dobrev: Elena Gilbert / Katherine Pierce

Paul Wesley: Stefan Salvatore / Silas

Ian Somerhalder: Damon Salvatore

Candice King: Caroline Forbes

Kat Graham: Bonnie Bennett

Zach Roerig: Matt Donovan

Matt Davis: Alaric Saltzman

Steven R. McQueen: Jeremy Gilbert

Michael Malarkey: Enzo St. John

Joseph Morgan: Klaus Mikaelson

Claire Holt: Rebekah Mikaelson

Sara Canning: Jenna Sommers

Jodi Lyn O’Keefe: Jo Laughlin

Michael Trevino: Tyler Lockwood

Chris Wood: Kai Parker

The Vampire Diaries, il trailer

Ecco il famosissimo trailer di The Vampire Diaries, che tanto fece sognare i romantici. Stefan Salvatore racconta come arrivò a Mystic Falls e l’incontro con Elena.