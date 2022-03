Nel mese di aprile debutterà Viola come il mare, la nuova fiction in onda su Canale 5 con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La serie televisiva, prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI e diretta da Francesco Vicario, è basata sul romanzo Conosci l’estate? dell’autrice Simona Tanzini. È la storia di Viola, una ragazza impegnata nel campo comunicativo della moda, che da Parigi sceglie di tornare a Palermo, la sua città natale. Sull’isola, la giovane si metterà alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Per riuscirci inizierà la carriera di giornalista di cronaca nera, lavorando all’interno di una redazione web: qui conoscerà l’ispettore Francesco Demir, con il quale seguirà i nuovi casi di omicidio.

Data di inizio di Viola come il mare su Canale 5

La fiction di Canale 5 Viola come il mare inizierà mercoledì 27 aprile 2022, quando sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda la prima puntata. Oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman, nel cast figurano anche Simona Cavallari (Squadra Antimafia – Palermo oggi) e Romano Reggiani (L’amore strappato).

La prima stagione di Viola come il mare prevede in totale 12 episodi, della durata ciascuno di 100 minuti. Se gli ascolti TV premieranno la nuova fiction Mediaset, con ogni probabilità il pubblico di Canale 5 vedrà Francesca Chillemi e Can Yaman almeno fino alla prima metà di giugno. Nelle prime settimane di messa in onda, la fiction prodotta da Lux Vide precederà la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 (giovedì), la terza edizione del varietà Big Show con Enrico Papi (venerdì, qui la data della prima puntata) e il Serale di Amici 21 (sabato).

Le riprese degli episodi della prima stagione sono terminate a fine marzo. Ad annunciarlo con un post su Instagram l’attore turco Can Yaman. L’ex fidanzato di Diletta Leotta non ha nascosto il proprio dispiacere per lasciare il set di quello che lui stesso ha definito un’esperienza unica, augurandosi di poter riabbracciare presto tutti gli altri attori del cast, inclusa naturalmente anche la co-protagonista Francesca Chillemi.