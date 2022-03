Nella notte compresa tra domenica 27 e lunedì 28 marzo si è tenuta la cerimonia degli Oscar 2022, presso il Dolby Theater di Los Angeles. Il premio al miglior film è andato a I segni del cuore, che ha battuto – tra gli altri – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Don’t Look Up, Dune e Drive My Car.

Come miglior attore è stato premiato Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard), protagonista della serata nel bene e nel male anche per lo schiaffo (vero) rifilato sul palco degli Academy Awards al comico Chris Rock, in seguito a una battuta infelice di quest’ultimo sulla moglie Jada Pinkett Smith. La statuetta come miglior attrice se l’è aggiudicata invece Jessica Chastain, protagonista della pellicola Gli occhi di Tammy Faye.

Niente da fare purtroppo per Paolo Sorrentino, che con il suo È stata la mano di Dio era uno dei candidati alla vittoria dell’Oscar come miglior film straniero: alla fine il riconoscimento è andato a Drive My Car, del regista e sceneggiatore giapponese Ryusuke Hamaguchi.

Per tutti coloro che si sono persi la Notte degli Oscar 2022 e, soprattutto, per tutti gli appassionati di cinema che desiderano guardare le pellicole più significative premiate nella cerimonia di stanotte, ci sono due belle notizie: la prima è che l’intera serata sarà trasmessa in replica, la seconda è che ben 6 film premiati con l’Oscar saranno disponibili alla visione già da oggi.

Di seguito le informazioni su dove vedere in televisione la replica della cerimonia degli Oscar 2022 e 6 film Oscar di quest’anno.

Dove vedere la replica della notte degli Oscar 2022

La replica della Notte degli Oscar 2022 sarà visibile su Sky Cinema Oscar e Sky Uno dalle 14:00 di oggi, lunedì 28 marzo, con una riproposizione integrale. Questa sera invece, su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, alle 21:15 sarà trasmesso Il meglio della Notte degli Oscar 2022. L’appuntamento sarà disponibile anche in chiaro su TV8 oggi 28 marzo alle 23:45, oltre che on deman su Sky e NOW.

Dove vedere 6 film Oscar 2022 subito in televisione

Da martedì 29 a giovedì 31 marzo Sky Cinema Oscar, canale 303 di Sky, trasmetterà tre prime serate con altrettanti film premiati con la statuetta più famosa del cinema internazionale:

martedì 29 marzo alle 21:15: Coda – I segni del cuore (miglior film, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura non originale)

(miglior film, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura non originale) mercoledì 30 marzo alle 21:15: Dune (miglior fotografia, miglior colonna sonora originale, miglior suono, miglior montaggio, migliori effetti speciali, miglior scenografia)

(miglior fotografia, miglior colonna sonora originale, miglior suono, miglior montaggio, migliori effetti speciali, miglior scenografia) giovedì 31 marzo alle 21:15: Drive my car (miglior film internazionale)

Inoltre su Sky Primafila sono disponibili già da oggi i film Encanto (miglior film d’animazione), Una famiglia vincente – King Richard (miglior attore protagonista Will Smith) e Summer of Soul (miglior documentario).

Crediti foto di copertina: Corriere della Sera (corriere.it)