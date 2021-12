Encanto è il nuovo film d’animazione Disney disponibile dal 24 dicembre 2021 sulla piattaforma streaming Disney+. La pellicola, realizzata dai Walt Disney Animation Studios, è diretta dai registi Byron Howard (“Rapunzel”, “Zootropolis”) e Jared Bush (co-regista di “Zootropolis”), con la co-regia di Charise Castro Smith (autrice del film “The Death of Eva Sofia Valdez”), che del nuovo film Disney cura anche la sceneggiatura insieme al regista Jared Bush. Menzione speciale per l’attore e compositore statunitense Lin-Manuel Miranda, già vincitore di un Emmy, un Grammy e un Tony Award, autore delle canzoni originali della pellicola.

Di seguito presenteremo la trama, il cast e il trailer ufficiale di Encanto, oltre ad alcune informazioni pratiche su dove vedere il film.

Encanto trama: di cosa parla il film

Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia che abita in un luogo magico tra le montagne colombiane, conosciuto appunto con il nome di Encanto. Ogni componente della famiglia ha un potere speciale, tutti tranne Mirabel, la figlia minore di Julieta.

Un giorno la ragazza scopre che la magia del luogo e dei suoi familiari è a rischio. Non solo però, perché si rende conto anche che è proprio lei – Mirabel – l’unica in grado di salvare il potere acquisito dalla famiglia vivendo a Encanto.

Encanto: cast, attori e personaggi

Ecco il cast completo di Encanto:

Stephanie Beatriz: è la voce originale di Mirabel Madrigal

Maria Cecilia Botero: è la voce originale di Abuela Alma Madrigal nei dialoghi

Olga Merediz: è la voce originale di Abuela Alma Madrigal nei canti

Wilmer Valderrama: è la voce originale di Augustin Madrigal

Adassa: è la voce originale di Dolores Madrigal

Diane Guerrero: è la voce originale di Isabela Madrigal

Mauro Castillo: è la voce originale di Felix Madrigal

Angie Cepeda: è la voce originale di Julieta Madrigal

Jessica Darrow: è la voce originale di Luisa Madrigal

Rhenzy Feliz: è la voce originale di Camilo Madrigal

Carolina Gaitan: è la voce originale di Pepa Madrigal

Ravi-Cabot Conyers: è la voce originale di Antonio Madrigal

John Leguizamo: è la voce originale di Bruno Madrigal

Juan Castano: è la voce originale di Osvaldo

Maluma: è la voce originale di Mariano

Alan Tudyk: è la voce originale di Pico

Noemi Josefina Flores: è la voce originale di Mirabel Madrigal da bambina

Rose Portillo: è la voce originale della signora Guzman

Sarah Nicole Robles: è la voce originale della signora Ozma

Hector Elias: è la voce originale del vecchio Arturo

Jorge E. Ruiz Cano: è la voce originale di Tiple Maestro

Alyssa Bella Candian: è la voce originale della bambina della città

Paisley Herrera: è la voce originale della bambina della città

Brooklyn Skylar Rodriguez: è la voce originale del bambino della città

Ezra Rudulph: è la voce originale della bambina della città

Qui sotto l’elenco dei doppiatori italiani dei personaggi del film Encanto:

Margherita De Risi è la voce di Mirabel Madrigal

Franca D’Amato è la voce di Abuela Alma Madrigal

Nanni Baldini è la voce di Agustin Madrigal

Ilaria De Rosa è la voce di Dolores Madrigal

Angie Cepeda è la voce di Julieta Madrigal

Alessia Amendola è la voce di Luisa Madrigal

Diana Del Bufalo è la voce di Isabela Madrigal

Luca Zingaretti è la voce di Bruno Madrigal

Alvaro Soler è la voce di Camilo Madrigal

Renata Fusco è la voce di Pepa Madrigal

Francesco Infussi è la voce di Antonio Madrigal

Fabrizio Vidale è la voce di Felix Madrigal

Gianfranco Miranda è la voce di Mariano

Emmanuel Curtil è la voce di Pico il tucano

Charlotte Infussi è la voce di Mirabel Madrigal da bambina

Encanto: quando esce su Disney+

La data di uscita del film d’animazione Encanto su Disney+ è venerdì 24 dicembre 2021. La pellicola sarà disponibile a partire dalle ore 9:00.

Il trailer di Encanto

Per una breve anteprima del nuovo film Disney, pubblichiamo di seguito il trailer ufficiale di Encanto.

Dove guardare Encanto

Il film Disney Encanto è disponibile sulla piattaforma Disney+, gratis per gli abbonati. Dunque, per vedere Encanto in streaming è sufficiente abbonarsi a Disney Plus, accedere al catalogo on demand e selezionare la pellicola. Più facile di così.