Martedì 5 aprile si disputerà l’incontro Manchester City-Atletico Madrid, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra inglese allenata da Pep Guardiola parte con i favori del pronostico, dopo aver incantato sia nella fase a gironi che nell’ottavo di finale contro lo Sporting Lisbona, annichilendo i portoghesi 5-0 nella sfida di andata. I Colchoneros di Diego Simeone hanno invece eliminato a sorpresa i Red Devils, grazie al successo per 1-0 della gara di ritorno all’Old Trafford, condannando Cristiano Ronaldo e compagni all’eliminazione.

Di seguito le informazioni da sapere su dove vedere Manchester City-Atletico Madrid: in chiaro su Canale 5, su Sky oppure in esclusiva su Prime Video? Ecco la copertura TV e streaming, più l’orario d’inizio della partita.

Dove vedere Manchester City-Atletico Madrid in TV

La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League Manchester City-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky. Non è prevista invece la visione su Prime Video. L’orario d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 21:00 di martedì 5 aprile.

Nella passata edizione, il Manchester City approdò fino alla finale contro il Chelsea, venendo sconfitto per 1-0 dai rivali dei Blues (decisiva la rete di Kai Havertz alla fine del primo tempo). Da quando Pep Guardiola siede in panchina, i Citizen hanno notevolmente migliorato le proprie prestazioni in campo europeo, ma manca ancora la classica ciliegina sulla torta che avvicinerebbe l’allenatore spagnolo alla leggenda. Percorso analogo quello di Diego Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid, condotto in questi ultimi anni due volte in finale di Champions League, senza però riuscire ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Dove vedere Manchester City-Atletico Madrid in streaming

Lo streaming dell’incontro Manchester City-Atletico Madrid del 5 aprile sarà visibile gratis su Mediaset Infinity, oltre che su Sky Go e NOW.

Mediaset Infinity è la piattaforma streaming dell’azienda Mediaset, Sky Go è il servizio disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Sky, mentre NOW è il servizio che consente di avere accesso alla programmazione Sky tramite l’abbonamento a uno dei pass NOW. I contenuti trasmessi da tutti e tre le piattaforme sono fruibili per gli appassionati di calcio da Smart TV, set-top box, computer e dispositivi mobili come smartphone e tablet.

