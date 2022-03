Noi La Serie non sta riscuotendo il risultato sperando. Anche l’ultimo appuntamento ha intercettato l’attenzione solamente del 15,3%. Le fiction della rete ammiraglia in questa stagione non decollano, a parte per Doc – Nelle tue mani, che ormai è conclusa, e Studio Battaglia che pian piano sembra star macinando ascolti. Ma scopriamo che cosa succederà nella prossima puntata in onda domenica 3 Aprile 2022.

Le anticipazioni della quinta puntata di Noi La Serie, in onda il 3 Aprile

Domenica 3 Aprile gli spettatori potranno ritrovare la famiglia Pierò su Rai Uno, composta da Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. I due episodi della quinta puntata sono intitolati “Il tempo è prezioso” e “Sposi”.

Anticipazioni primo episodio della quinta puntata: “Il tempo è prezioso”

Nell’anticipazione del primo episodio si ritorna ai flashback. Siamo nel 1984. Rebecca e Pietro stanno vivendo uno dei momenti migliori della coppia. La gravidanza rende speciale ogni attimo, ma man mano che si avvicina il momento del parto, la donna si rende conto che non potrà divertirsi come facevano di solito lei e il marito per il compleanno di quest’ultimo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma sapranno trovare il modo per rendere onore a quella giornata, in modo totalmente inaspettato.

Anticipazioni secondo episodio della quinta puntata: “Sposi”

Si ritorna indietro nel tempo con Pietro e Rebecca vittime della routine domestica. Sono gli anni 2000 e i figli sono diventati dei teenager, più liberi e indipendenti. Questo permette alla mamma di avere più tempo per sé stessa e riprendere a cantare in una band.

Ma non essendo più a casa come prima, la coppia Pierò non si riesce a passare molto tempo insieme. Così Pietro, ancora profondamente innamorato della moglie, decide di sorprenderla ancora una volta dimostrandole quanto il loro amore sia forte e intatto.

Appuntamento alle 21. 20 Domenica 3 Aprile per la quinta puntata di Noi La Serie.