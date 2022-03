La fiction di Rai Uno Studio Battaglia sta riscuotendo un buon successo di ascolti. Il pubblico segue con grande attenzione le vicende del legal dramma, tra litigi, tradimenti e riappacificazioni. Inoltre le ottime interpretazioni delle quattro protagoniste Barbara Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero contribuiscono a impreziosire questa fiction di origine statunitense. Ma scopriamo che cosa succederà nella prossima puntata, la terza puntata di Studio Battaglia.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Studio Battaglia

Studio Battaglia, le anticipazioni della terza puntata in onda lunedì 28 Marzo

Le anticipazioni della terza puntata di Studio Battaglia vedono Anna (interpretata da Barbara Bobulova) sempre più indecisa sul marito Alberto. Vorrebbe dargli fiducia, ma sente con tutta sé stessa che l’uomo sta mentendo.

Nella terza puntata di Studio Battaglia andrà in scena la storia di una mamma no vax. Il marito va in causa contro la moglie perché non vuole vaccinare il figlio. L’altro caso invece riguarda una coppia che vuole riuscire ad entrare negli account del figlio morto. La coppia si rivolge allo studio per essere assistita.

Gli spoiler del sesto episodio di Studio Battaglia vedono Nina (Miriam Dalmazio) scoprire la verità: i soldi stanno finendo e lo studio legale si regge a malapena in piedi. Così la donna cerca di farsi perdonare da Viola (Marina Occhionero), ma quest’ultima è molto più preoccupata di ritrovarsi con Alessandro.

Nel frattempo Anna riceve una proposta di lavoro inaspettata: dovrebbe partire con Massimo (Giorgio Marchesi) in direzione Argentario. Che cosa si trova lì? Carla! La donna dopo aver rifiutato la cospicua offerta del marito, vuole intentargli causa e ha chiesto aiuto a loro.

Studio Battaglia, il cambio di programmazione improvviso

La terza puntata di Studio Battaglia, anziché andare in onda come di consueto, il martedì, andrà invece in onda lunedì 28 Marzo. Dopo la fine della fiction Vostro Onore, la Rai prova a contrastare L’Isola dei Famosi con una fiction che sta dando un buon riscontro di ascolti. Vogliono forse replicare il successo schiacciante di Doc – Nelle tue mani contro il Grande Fratello Vip 6 di giovedì? Sarà molto difficile ottenere lo stesso risultato perché la fiction con Luca Argentero partiva già come prodotto consolidato, mentre Studio Battaglia è una new entry nel palinsesto Rai.